PF prende ex-servidor do STJ suspeito de vazar informações sigilosas

A ação faz parte da 2ª fase da Operação Linceu. O objetivo é apurar a violação de sigilo funcional pelo suspeito, à época ainda vinculado ao tribunal

por Agência Brasil
PF prende ex-servidor do STJ suspeito de vazar informações sigilosas
PF prende ex-servidor do STJ suspeito de vazar informações sigilosas - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta terça-feira (10) um mandado de prisão preventiva contra um ex-servidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A ação faz parte da segunda fase da Operação Linceu. O objetivo é apurar a violação de sigilo funcional pelo ex-servidor, à época ainda vinculado ao tribunal.

Em nota, a corporação informou que o investigado teria facilitado o acesso indevido a informações de processos em tramitação na Corte.

Leia Também

O mandado de prisão preventiva foi cumprido no Distrito Federal e expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ainda de acordo com a PF, são apurados os crimes de violação de sigilo funcional, peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

A primeira fase da operação foi deflagrada no fim de outubro. À época, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no Distrito Federal, também expedido pelo STF.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp

Leia também