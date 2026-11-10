PEC da Maioridade Penal pode ser votada na Câmara no início de dezembro, prevê Mendonça Filho

Relator da proposta, deputado Mendonça Filho (PL-PE) prevê votação após audiências públicas e análise do texto por comissão especial da Câmara.

por JC
PEC da Maioridade Penal pode ser votada na Câmara no início de dezembro, prevê Mendonça Filho
Mendonça Filho (PL) durante audiência pública sobre a PEC da Maioridade Penal - Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

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O deputado federal Mendonça Filho (PL), relator da PEC da Maioridade Penal, prevê que a proposta chegue ao plenário da Câmara dos Deputados nas primeiras semanas de dezembro. A expectativa é que a matéria seja analisada ainda neste ano, após a conclusão dos debates e a votação na comissão especial.

“Até o início de dezembro é possível que o plenário da Câmara dos Deputados esteja apreciando e deliberando com relação a essa matéria”, afirmou o parlamentar.

Segundo Mendonça, foi estabelecido um calendário de trabalho que prevê a realização de audiências públicas nas próximas semanas, seguida da apresentação do parecer e da votação na comissão especial. Essa etapa é necessária antes que a proposta seja encaminhada ao plenário.

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Relator defende mudança nas regras de responsabilização

Mendonça Filho afirmou que a revisão das regras de responsabilização criminal de adolescentes envolvidos em crimes graves atende a uma demanda da população.

“O que existe na prática é que a sociedade está cansada desse discurso de vitimismo, quando jovens de 17 anos, 16 anos cometem estupros, assassinatos e ficam literalmente impunes. E a gente vai rever isso, no que depender desse relator”, declarou.

O deputado também é relator da PEC da Segurança Pública na Câmara. Para ele, a discussão sobre a maioridade penal deve avançar no Congresso Nacional, com foco na responsabilização por crimes graves e na definição de novas regras para o cumprimento de penas.

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