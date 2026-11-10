Milton Leite é denunciado por esquema com PCC

Segundo os investigadores, o vereador da cidade de São Paulo atuou como "ponte da facção junto ao poder público no setor de transportes".

por Estadão Conteúdo
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Ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União) - Divulgação/Rede Câmara

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O Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o ex-presidente da Câmara Municipal da capital, Milton Leite (União), por organização criminosa. Ele é apontado como o verdadeiro dono da empresa de ônibus Transwolff, utilizada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavar dinheiro do crime organizado.

A defesa de Milton Leite informou que recebeu "com surpresa a notícia do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, uma vez que nada de ilícito foi identificado no curso das investigações".

Segundo os investigadores, o vereador atuou como "ponte da facção junto ao poder público no setor de transportes".

No celular de Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, sócio da Transwolff, havia relatos de ocasiões em que Leite chamou sua atenção, como se tivesse ascendência sobre ele.

A Transwolff entrou na mira das investigações em 2024, na Operação Fim da Linha. Na ocasião, foram denunciados os donos formais da empresa, entre eles Luiz Carlos Efigênio Pacheco e Cícero de Oliveira, o Té. A companhia, que mantinha contratos com a Prefeitura de São Paulo, ficou sob intervenção do poder público.

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