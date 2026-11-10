Marília Arraes prevê dificuldades para governo Lula 4 no Congresso e defende diálogo

Em entrevista ao JC, ela também tratou das demandas municipais no Senado e negou que uma fusão entre PSB e PDT esteja em discussão atualmente

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A senadora eleita Marília Arraes (PDT) avaliou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentará dificuldades para aprovar pautas no Congresso Nacional nos próximos quatro anos. Segundo ela, a composição parlamentar é desfavorável ao projeto político do petista.

Em entrevista concedida ao JC durante a assembleia extraordinária da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), nesta terça-feira (10), no Recife, ela defendeu a construção de acordos com parlamentares de diferentes posições e a superação da polarização política como caminhos para viabilizar propostas de interesse da população.

“Vai ter dificuldade no parlamento inteiro, não somente no Senado, mas na Câmara também [...] A gente precisa que o Brasil acabe com a polarização que tem prejudicado o povo brasileiro”, afirmou.

Marília Arraes destaca papel do Senado nas demandas dos municípios

Marília Arraes também falou sobre a atuação do Senado na defesa dos interesses dos municípios. Para ela, a responsabilidade dos parlamentares vai além da destinação de emendas e da articulação de recursos para as cidades. A senadora eleita destacou que decisões tomadas no Congresso podem influenciar diretamente a gestão municipal e o desenvolvimento dos municípios.

“Nosso papel vai muito além de emendas, destinação de recursos, articulações para a estabilidade financeira ou para o avanço e desenvolvimento em relação às necessidades financeiras dos municípios”, declarou.

Arraes defendeu que prefeitos, vereadores e lideranças locais sejam ouvidos na construção das decisões legislativas. Segundo ela, as demandas municipais precisam estar presentes nas discussões que chegam ao Senado.

Senadora nega discussão sobre fusão entre PSB e PDT

Questionada sobre uma possível fusão entre o PSB e o PDT, Marília Arraes negou que a união dos dois partidos esteja em discussão. Ela explicou que as conversas em andamento envolvem uma possível federação entre PDT, Avante e a federação já existente entre Solidariedade e PRD.

Segundo ela, uma eventual participação do PSB nesse arranjo poderá ser discutida posteriormente. “Mais adiante vai se discutir a entrada ou não do PSB. Fusão não esteve na nossa pauta em nenhum momento”, afirmou.

Confira a entrevista na íntegra