Andrei Rodrigues pede desfiliação de associação de delegados da PF após 24 anos

Diretor-geral da Polícia Federal rompeu com entidade em meio a divergências sobre sua atuação e mudanças em cargos de chefia ligados ao caso Master

por Pedro Beija
Andrei Rodrigues pede desfiliação de associação de delegados da PF após 24 anos
Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues - PF/Divulgação

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O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, pediu desfiliação da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), entidade da qual fazia parte havia cerca de 24 anos. O desligamento foi formalizado na última sexta-feira (6), mas veio a público nesta terça-feira (10), em meio a divergências com a direção da associação e mudanças internas na corporação.

Segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo e pelo jornal O Globo, a decisão foi motivada pela insatisfação de Rodrigues com a atuação da entidade, especialmente diante de ataques de parlamentares à Polícia Federal. Interlocutores do diretor-geral também apontam divergências políticas com a atual direção da ADPF, que consideram próxima de setores bolsonaristas.

Outro ponto de desgaste foi a falta de apoio, na avaliação de Rodrigues, a uma reivindicação remuneratória apresentada por 27 superintendentes e diretores da corporação.

O diretor-geral também teria se incomodado com a reação da associação ao seu afastamento preventivo do comando da PF, determinado em setembro pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão judicial foi posteriormente revertida, permitindo sua permanência no cargo.

Na ocasião, entretanto, a ADPF divulgou uma nota pública questionando o afastamento. A entidade argumentou que uma medida contra o diretor-geral deveria ser tomada pelo plenário do STF, e não por decisão individual de um ministro, além de apontar possíveis irregularidades processuais.

Integrantes da direção da associação também contestaram as críticas atribuídas a Andrei Rodrigues. Segundo relatos publicados pela imprensa, representantes da entidade negam atuação político-partidária e afirmam que a ADPF já se posicionou em defesa de policiais federais alvo de ataques.

Mudanças na Polícia Federal

A desfiliação ocorre no mesmo período em que a PF promove mudanças em funções de chefia relacionadas às investigações sobre o Banco Master.

Os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes deixaram funções de coordenação após participarem da elaboração de relatórios sobre referências a ministros do STF identificadas nas investigações envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Os documentos deverão ser refeitos por orientação da direção da corporação. Integrantes da Polícia Federal ouvidos pela imprensa atribuíram as mudanças à insatisfação da cúpula com o conteúdo dos relatórios.

Em nota divulgada na segunda-feira (9), a PF afirmou que as alterações em cargos de chefia são medidas administrativas e não comprometem o andamento das investigações. A instituição ressaltou que as equipes responsáveis pelas operações Compliance Zero, relacionada ao Banco Master, e Sem Desconto, sobre fraudes no INSS, permanecem inalteradas.

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