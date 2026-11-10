Alepe cria frente parlamentar para enfrentar impactos do El Niño em Pernambuco

Grupo coordenado por Luciano Duque (Podemos) vai discutir medidas contra a estiagem e efeitos no abastecimento de água e a produção rural no estado

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A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) criou uma frente parlamentar para acompanhar e propor medidas de enfrentamento aos impactos do fenômeno climático El Niño no estado. A iniciativa foi oficializada nesta terça-feira (10), por meio de publicação no Diário Oficial do Legislativo, e terá como foco a prevenção dos efeitos da estiagem, especialmente no Agreste e no Sertão pernambucano.

Proposta pelo deputado estadual Luciano Duque (Podemos), a Frente Parlamentar de Enfrentamento aos Impactos do El Niño em Pernambuco foi instituída pelo presidente da Alepe, Álvaro Porto (MDB). O grupo será coordenado por Duque e deverá reunir parlamentares, representantes de órgãos públicos e especialistas para discutir ações voltadas à segurança hídrica e à proteção da atividade agropecuária.

"Vamos reunir forças, ouvir quem conhece a realidade do nosso estado e buscar soluções para fortalecer a segurança hídrica", afirmou o deputado, ao defender a iniciativa.

Além de Luciano Duque, integram o colegiado os deputados Antônio Moraes (PSD), Dannilo Godoy (PP), Dani Portela (PT), Doriel Barros (PT), Eriberto Filho (PSB), Fabrizio Ferraz (Podemos), Jarbas Filho (PSD), João Paulo Costa (PT), Simone Santana (PSB) e Wanderson Florêncio (Podemos).

A instalação da frente está prevista para a próxima semana.

Risco de estiagem em Pernambuco

A criação do grupo ocorre em meio aos alertas sobre a intensificação do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, capaz de alterar os regimes de chuva e temperatura em diferentes regiões do planeta.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno apresenta elevada probabilidade de alcançar intensidade muito forte a partir de novembro. Para o trimestre entre novembro de 2026 e janeiro de 2027, as projeções indicam maior possibilidade de chuvas abaixo da média em áreas do Nordeste, além de temperaturas superiores aos padrões históricos em grande parte do país.

Em Pernambuco, a situação dos reservatórios já preocupa. De acordo com boletim divulgado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) na segunda-feira (9), 30 dos 96 reservatórios monitorados no estado estavam em situação de colapso, com menos de 10% da capacidade de armazenamento. Desse total, seis estavam vazios.

A criação da frente parlamentar também dá continuidade às discussões realizadas em audiência pública da Comissão de Agricultura da Alepe, em 27 de outubro. Na ocasião, representantes de órgãos estaduais, municípios e instituições federais debateram os riscos da estiagem para o abastecimento e a produção agropecuária.

Entre os encaminhamentos discutidos esteve a solicitação de uma linha especial de crédito para produtores rurais afetados pelos possíveis impactos do El Niño, envolvendo o Congresso Nacional, o Conselho Monetário Nacional e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

A expectativa é que a frente parlamentar acompanhe essas iniciativas e contribua para articular medidas de prevenção e redução dos prejuízos provocados pela estiagem no estado.