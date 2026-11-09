"Se não for marido ou mulher de pessoa rica, o magistrado vai viver como pessoa de classe média", diz ministro pernambucano

O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), se aposenta do judiciário nesta terça-feira (10), após audiência da Operação Faroeste

por JC
"Se não for marido ou mulher de pessoa rica, o magistrado vai viver como pessoa de classe média", diz ministro pernambucano
O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), se aposenta do judiciário nesta terça-feira (10), após audiência da Operação Faroeste - Max Rocha / STJ

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Prestes a completar 75 anos, o ministro pernambucano Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), se despede do judiciário nesta terça-feira (10), quando participará de sua última audiência -antes da aposentadoria obrigatória - no julgamento de processos da Operação Faroeste - que apura um esquema de venda de decisões, corrupção, lavagem de dinheiro e grilagem de terras no oeste da Bahia. O caso chegou à Corte Especial em 2020 e envolve 15 investigados, dos quais quatro são desembargadores e três são juízes do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), além de empresários, advogados e servidores públicos.

Para o magistrado, que também é formado em jornalismo, casos como esse que marcará a sua despedida da Corte, contribui para a descredibilidade do judiciário brasileiro. "Se existe um Poder que tem o dever de não se corromper, é o Judiciário. Somos guardiões da fé pública. A corrupção é um crime aplicável a qualquer servidor público, mas, na magistratura, ganha uma intensidade e uma perplexidade que não se encontram paralelamente na percepção da sociedade", declarou Og Fernandes, em entrevista à Coluna do Estadão.

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O ministro do STJ também enfatizou que o ingresso na magistratura não é para quem pretende ficar rico, mas sim para quem busca um propósito de vida. "É uma carreira que oferece segurança, respeito social e condições para se dedicar integralmente ao trabalho. Se não for marido ou mulher de pessoa rica, se não tiver herança e se não acertar na Loto, o magistrado vai viver como pessoa de classe média. A magistratura exige disponibilidade e dedicação. O juiz pode ter uma moradia própria, um automóvel e educar os filhos, mas não deve esperar que a carreira lhe proporcione uma vida de riqueza. É uma profissão para quem deseja ter como chefe a sua consciência e o seu conhecimento jurídico", enfatizou o Og Fernandes.

Reforma do judiciário

Diante da crise instalada no judiciário brasileiro, principalmente após diversas notícias de escândalos nas instâncias superiores, o ministro pernambucano defende que seja iniciado o diálogo para possíveis melhorias. "É necessário racionalizar os serviços. O STJ foi concebido para uniformizar a jurisdição e a interpretação da legislação federal, mas temos uma nação de 220 milhões de pessoas e uma Constituição que amplia muito os direitos e as garantias individuais, o que não é mau. Isso legitimou um volume enorme de pessoas a ingressar na Justiça. Uma decisão do STJ demora a se espalhar pelo País. Já vi matérias pacificadas pelo tribunal continuarem chegando em recursos cinco anos depois da decisão", apontou.

Com relação ao Supremo Tribunal Federal, Og Fernandes também vê a necessidade de rever certas atribuições do STF, diante do fluxo elevado de processos na Suprema Corte. "É impossível levar esse volume de processos para apreciação colegiada. Daí a existência de decisões monocráticas e de julgamentos virtuais, que ajudam a administrar uma quantidade de casos. É preciso uma conversa produtiva entre o Legislativo e o próprio Supremo para tornar essa atuação mais racional. O Supremo acumula muitas competências: julga ações penais envolvendo autoridades, habeas corpus, reclamações e ações constitucionais. É um volume absurdo. Acho que esse tema será um dos assuntos da pauta institucional do País no próximo ano. Será necessário discutir se é razoável que o Supremo continue com as competências que possui, inclusive em relação ao julgamento de ações criminais", finalizou.

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