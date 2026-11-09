PF afasta delegados que assinaram relatório sobre mensagens de Vorcaro a Alexandre de Moraes

Mudança faz parte de reestruturação interna da PF; equipes que investigam o Banco Master e fraudes no INSS serão mantidas, segundo a corporação.

por JC
PF afasta delegados que assinaram relatório sobre mensagens de Vorcaro a Alexandre de Moraes
Viatura da Polícia Federal (PF) - Divulgação/Polícia Federal

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A Polícia Federal (PF) afastou dois delegados de cargos de coordenação ligados às investigações sobre o Banco Master. Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes assinaram relatórios sobre o caso, incluindo uma análise de mensagens enviadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A mudança, segundo informações do jornal O Globo, ocorre em meio a uma reestruturação interna da corporação, principalmente na Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores (Cinq), responsável por investigações envolvendo autoridades com foro privilegiado.

Os dois delegados são vinculados à Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro (CGRC). Antes, a Cinq estava subordinada a essa estrutura. Com a reorganização, passará a ter status de coordenadoria-geral, ligada diretamente à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dicor).

PF afirma que equipes de investigação serão mantidas

Em nota, a Polícia Federal afirmou que não comenta individualmente atos de gestão de pessoal. A corporação, porém, ressaltou que as equipes responsáveis pelos inquéritos das operações Compliance Zero, relacionada ao Banco Master, e Sem Desconto, que apura fraudes no INSS, não sofrerão alterações.

Segundo a PF, as designações e dispensas de funções de confiança são decisões administrativas relacionadas à organização interna da instituição, orientadas por critérios de conveniência e oportunidade.

A corporação também destacou que as funções de chefia e coordenação não se confundem com a condução das investigações e não implicam mudanças nas equipes responsáveis pelos inquéritos em andamento.

A exoneração dos dois delegados ainda não havia sido publicada no Diário Oficial da União. Cola deverá retornar à sua lotação original, na superintendência da PF no Rio Grande do Sul. Cajé continuará vinculado à Dicor.

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Delegados assinaram relatórios sobre Vorcaro e políticos

Durante o período em que ocuparam cargos de chefia na CGRC, Daniel Cola e Wedson Cajé assinaram diferentes documentos relacionados ao caso Master. Entre eles, estão relatórios que apontaram uma relação próxima entre Daniel Vorcaro e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), além de ex-diretores do Banco Central.

Os dois também aparecem como autores de um pedido de abertura de investigação contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A solicitação apontou suspeitas dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção em movimentações financeiras destinadas a custear o filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não lançada nos cinemas.

Quem assume as áreas da PF?

A Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dicor) continuará sob o comando do delegado Dennis Cali.

Já a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores (Cinq) permanecerá chefiada pelo delegado Victor Arruda de Oliveira, que também assina relatórios da PF relacionados ao Banco Master.

A Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro (CGRC) passará a ser comandada por outro delegado. O nome do novo responsável ainda não foi divulgado.

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JC

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