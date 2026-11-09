Lula não terá "lua de mel grande" com eleitor independente, diz diretor da Quaest

Em entrevista à Rádio Jornal, Guilherme Russo afirma que grupo decisivo nas urnas espera melhora do poder de compra e equilíbrio das contas públicas

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O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá enfrentar cobranças desde o início do quarto mandato, especialmente dos eleitores independentes, que esperam resultados concretos na economia e na melhoria das condições de vida. A avaliação é do diretor de Inteligência da Quaest e cientista político Guilherme Russo, em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (9).

Ao comentar a pesquisa "O Brasil depois das urnas", Russo destacou que, embora 94% dos brasileiros afirmem torcer para que Lula faça um bom governo, a aprovação da atual gestão está em 48%, diante de 44% de desaprovação. Para o pesquisador, o desejo de que o país avance não significa apoio irrestrito ao presidente.

"Estamos todos no mesmo barco. Então, 94% dos brasileiros dizem torcer para esse governo dar certo, apesar de muita crítica, digamos, especialmente do lado da direita, ao Lula e ao próximo governo", afirmou.

O contraste é observado também entre os eleitores independentes. Nesse grupo, 97% desejam que Lula faça uma boa gestão, mas apenas 42% aprovam o trabalho do presidente, enquanto 44% desaprovam.

Questionado sobre as prioridades desse eleitorado, Russo avaliou que os independentes tendem a abandonar rapidamente as discussões eleitorais para cobrar resultados da administração federal.

"Esse governo Lula não vai ter uma lua de mel grande", advertiu.

Segundo o cientista político, diferentemente dos lulistas, que comemoram a vitória, e dos bolsonaristas, que demonstram frustração com o resultado, os independentes querem superar a disputa presidencial.

"Eles (os independentes) não querem mais falar de eleição. Eles querem ver o governo trazendo resultado", explicou.

Economia e poder de compra entre as preocupações

Russo apontou o equilíbrio fiscal, o crescimento econômico, o combate à corrupção e a melhoria dos serviços públicos como preocupações importantes dos eleitores independentes. Para o pesquisador, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), isoladamente, não será suficiente para conquistar a aprovação desse grupo.

"O eleitor independente quer sentir que o poder de compra está melhorando. Esse sentimento de que a vida está melhorando, de que está conseguindo, digamos, ter perspectivas futuras melhores", afirmou.

Os números da Quaest mostram que os independentes estão divididos quanto ao futuro do país: 45% dizem estar preocupados, enquanto 41% demonstram otimismo.

Ao escolherem uma prioridade entre as promessas apresentadas na campanha presidencial, 18% dos independentes apontaram o fim da escala de trabalho 6x1, seguido pela isenção de impostos sobre a cesta básica, com 15%.

Para Russo, a dificuldade dos governantes em conquistar esse eleitorado está justamente na necessidade de apresentar resultados concretos, sem depender apenas da identificação partidária.

Bolsonarismo consolidado e risco de isolamento do PL

Outro ponto abordado na entrevista foi a reorganização da direita após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial.

Russo avaliou que o bolsonarismo permanece como um movimento político consolidado, mas apontou diferenças entre os eleitores mais identificados com o ex-presidente Jair Bolsonaro e aqueles que se consideram de direita sem aderir ao bolsonarismo.

"Acho que a pesquisa mostra, mais uma vez, que o bolsonarismo é um movimento consolidado, estabelecido na política brasileira e que não deve ceder", afirmou o cientista político.

A Quaest divide o eleitorado em cinco grupos de identificação política. Na pesquisa, 19% se identificaram como lulistas, 14% como esquerda não lulista, 32% como independentes, 21% como direita não bolsonarista e 12% como bolsonaristas.

Para Russo, parte da direita não bolsonarista pode buscar maior diálogo institucional após a eleição, enquanto os parlamentares mais alinhados ao bolsonarismo devem manter o discurso de contestação do resultado.

O pesquisador considera possível que o partido de Jair e Flávio Bolsonaro enfrente dificuldades de articulação no Congresso Nacional, apesar da força de sua bancada.

"O PL pode ficar isolado, é o maior partido, mas pode ficar isolado por conta dessas diferenças entre uma narrativa, de novo, mais extrema, mais radical, versus essa tentativa de virar a página e começar a reconstruir alguns problemas do país", avaliou.

Os números da pesquisa, contudo, mostram que a contestação eleitoral também encontra apoio fora do núcleo bolsonarista. Entre os eleitores de direita não bolsonarista, 69% aprovam a atitude de Flávio de questionar o resultado das urnas, enquanto 23% desaprovam.

No conjunto da população, 61% consideram que a eleição presidencial foi limpa e justa, enquanto 30% acreditam que houve fraude.

Saída de Flávio Bolsonaro divide a direita

A entrevista também abordou a saída de Flávio Bolsonaro do Brasil após a derrota presidencial. Segundo a Quaest, 56% dos entrevistados acreditam que o senador deixou o país para fugir da Justiça, enquanto 35% avaliam que ele buscou se proteger de uma perseguição política.

Entre os eleitores que se identificam como bolsonaristas, 93% apontam a perseguição política como justificativa. Já na direita não bolsonarista, 51% compartilham essa interpretação, enquanto 42% acreditam que Flávio tentou escapar da Justiça.

Russo observou que, embora minoritária no conjunto da população, a percepção de perseguição encontra apoio expressivo entre setores da direita.

"35% é um número bastante alto. Então, acho que esse é o principal ponto: apesar de não ser maioria, tem ressonância", afirmou.

O pesquisador também questionou a velocidade dos acontecimentos envolvendo a saída do senador e as medidas judiciais, considerando que a situação alimenta a percepção de perseguição entre seus apoiadores.

"A velocidade com que isso foi feito, ela é, digamos, preocupante para qualquer democracia. A gente tem uma narrativa de que, 'olha, é a justiça sendo feita', mas a velocidade que isso foi feito, sem dúvida, causa um estranhamento e uma preocupação", declarou.

Caso Banco Master pode voltar à agenda política

Na parte final da entrevista, Russo analisou a repercussão da crise envolvendo o Banco Master e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o cientista político, os episódios perderam espaço nas preocupações cotidianas dos brasileiros diante da eleição e das discussões econômicas. Isso, porém, não significa que tenham sido esquecidos definitivamente.

"Não é que a população realmente esqueceu, a população não pensa nisso no dia a dia. Não é um tema que vem à cabeça logo", explicou.

Para Russo, o momento pode favorecer quem deseja reduzir a repercussão dos episódios, mas a atuação da imprensa e da oposição poderá recolocá-los no centro do debate político no início de 2027.

"Quando a política, a imprensa voltar a trazer esse tema, aí acho que a gente vai ver a população lembrando muito mais", avaliou.

"O tema não vai morrer tão fácil assim como esse momento parece que já está morrendo", concluiu.

O levantamento "O Brasil depois das urnas", da Quaest, ouviu 2.004 eleitores brasileiros com 16 anos ou mais, entre 30 de outubro e 2 de novembro de 2026, por meio de entrevistas domiciliares presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.