Quaest: economia e juros lideram apreensões dos brasileiros para o quarto mandato de Lula

Pesquisa Quaest aponta que 27% dos eleitores temem a gestão fiscal, enquanto a defesa da democracia e programas sociais lideram o otimismo

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A gestão da economia, com foco no controle dos gastos públicos e na taxa de juros, é o principal motivo de preocupação dos brasileiros em relação ao quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

É o que aponta levantamento da Quaest divulgado neste domingo, no qual 27% dos entrevistados citaram a área econômica como maior temor, superando em dez pontos percentuais a apreensão com a segurança pública (17%).

Principais apreensões

O estudo detalha os temas que mais causam receio na população para o próximo ciclo governamental:

Economia, gastos públicos e juros: 27%;

Segurança pública, violência e facções: 17%;

Corrupção e escândalos: 12%;

Governabilidade e relação com o Congresso: 12%;

Educação e universidades: 8%;

Saúde e atendimento hospitalar: 7%;

Meio ambiente e mudanças climáticas: 5%;

Relações internacionais e viagens: 3%;

Outros 9% não souberam ou não responderam.

Na análise por faixa de renda, o temor econômico atinge 30% entre os eleitores que recebem mais de cinco salários mínimos, caindo para 20% na parcela com ganho de até dois salários mínimos.

Nesse grupo de menor renda, o receio com a economia empata numericamente com a preocupação em relação à segurança pública (20%), além de registrar maior apreensão com a articulação política do governo no Congresso (16%, ante 7% entre os mais ricos).

Fontes de otimismo

No campo das expectativas positivas, a garantia das instituições e os projetos de transferência de renda lideram as citações entre os entrevistados:

Democracia e combate ao bolsonarismo: 20%;

Programas sociais e combate à desigualdade: 17%;

Regulação de bets e redes sociais: 16%;

Meio ambiente e combate ao desmatamento: 9%;

Valorização da educação pública: 9%;

Combate à corrupção e atuação da Polícia Federal: 6%;

Crescimento econômico e infraestrutura: 6%;

Segurança pública e combate a facções: 4%;

Saúde e expansão da rede hospitalar: 4%.

O recorte socioeconômico indica que o otimismo com a defesa da democracia é maior entre os eleitores de renda mais elevada (22%) do que entre a parcela mais vulnerável (15%). Por outro lado, a população de menor renda demonstra expectativa superior no avanço dos programas sociais (21%), frente a 10% no estrato de maior renda.

Metodologia

A pesquisa Quaest foi realizada entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, com 2.004 eleitores consultados presencialmente. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.