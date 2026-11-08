Quaest: economia e juros lideram apreensões dos brasileiros para o quarto mandato de Lula
Pesquisa Quaest aponta que 27% dos eleitores temem a gestão fiscal, enquanto a defesa da democracia e programas sociais lideram o otimismo
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A gestão da economia, com foco no controle dos gastos públicos e na taxa de juros, é o principal motivo de preocupação dos brasileiros em relação ao quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
É o que aponta levantamento da Quaest divulgado neste domingo, no qual 27% dos entrevistados citaram a área econômica como maior temor, superando em dez pontos percentuais a apreensão com a segurança pública (17%).
Principais apreensões
O estudo detalha os temas que mais causam receio na população para o próximo ciclo governamental:
- Economia, gastos públicos e juros: 27%;
- Segurança pública, violência e facções: 17%;
- Corrupção e escândalos: 12%;
- Governabilidade e relação com o Congresso: 12%;
- Educação e universidades: 8%;
- Saúde e atendimento hospitalar: 7%;
- Meio ambiente e mudanças climáticas: 5%;
- Relações internacionais e viagens: 3%;
- Outros 9% não souberam ou não responderam.
Na análise por faixa de renda, o temor econômico atinge 30% entre os eleitores que recebem mais de cinco salários mínimos, caindo para 20% na parcela com ganho de até dois salários mínimos.
Nesse grupo de menor renda, o receio com a economia empata numericamente com a preocupação em relação à segurança pública (20%), além de registrar maior apreensão com a articulação política do governo no Congresso (16%, ante 7% entre os mais ricos).
Fontes de otimismo
No campo das expectativas positivas, a garantia das instituições e os projetos de transferência de renda lideram as citações entre os entrevistados:
- Democracia e combate ao bolsonarismo: 20%;
- Programas sociais e combate à desigualdade: 17%;
- Regulação de bets e redes sociais: 16%;
- Meio ambiente e combate ao desmatamento: 9%;
- Valorização da educação pública: 9%;
- Combate à corrupção e atuação da Polícia Federal: 6%;
- Crescimento econômico e infraestrutura: 6%;
- Segurança pública e combate a facções: 4%;
- Saúde e expansão da rede hospitalar: 4%.
O recorte socioeconômico indica que o otimismo com a defesa da democracia é maior entre os eleitores de renda mais elevada (22%) do que entre a parcela mais vulnerável (15%). Por outro lado, a população de menor renda demonstra expectativa superior no avanço dos programas sociais (21%), frente a 10% no estrato de maior renda.
Metodologia
A pesquisa Quaest foi realizada entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, com 2.004 eleitores consultados presencialmente. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.