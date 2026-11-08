Kassab espera corte nas contas públicas para balizar apoio do PSD a Lula 4

O direcionamento do atual governo em relação às contas públicas deve balizar o relacionamento do PSD com Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, em entrevista ao jornal Valor Econômico. O PSD terá 43 deputados federais e quatro senadores a partir de fevereiro de 2027.

Emendas parlamentares

Kassab quer manter participação de seus correligionários na administração federal e acredita na legitimidade de Lula para entregar os programas sociais, mas quer compromisso com os cortes de gastos. Ainda de acordo com a reportagem, Kassab classificou como "inaceitável" o modelo das emendas parlamentares e propõe que todos esses recursos sejam vinculados aos programas do Executivo, com os R$ 60 bilhões que serão destinados pelos parlamentares no ano que vem associado a projeto aprovado nas urnas.

Sobre a presidência da Câmara, Kassab afirmou que os deputados da legenda já encaminharam apoio à recondução de Hugo Morra (Republicanos-PB), enquanto os senadores devem definir suas posições nos próximos dias.