Em pronunciamento, Lula reafirma compromissos de campanha, mas sem detalhar de onde virão os recursos

Presidente reeleito promete zerar imposto da cesta básica e criar ministério da Segurança, e diz manter regras fiscais sem apontar fontes de receita

por Maria Clara Trajano
Em pronunciamento, Lula reafirma compromissos de campanha, mas sem detalhar de onde virão os recursos
Pronunciamento do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (8) - Reprodução/Governo Federal

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O presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez neste domingo (8) o primeiro pronunciamento à nação após a vitória nas urnas. Ele agradeceu os votos, prometeu governar para todos os brasileiros e reafirmou propostas de campanha nas áreas econômica, social e de segurança.

Lula declarou que preservará as regras fiscais, mas não informou de onde virão os recursos para custear as medidas anunciadas.

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Cesta básica, transporte e medidas para a economia

No campo econômico, Lula fez um balanço de ações do governo e anunciou novas. Entre as já realizadas, citou a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 e a aprovação do fim da escala 6x1 sem redução de salário.

Em seguida, prometeu: "Agora vamos zerar o imposto da cesta básica a partir do ano que vem". O presidente não detalhou como a medida será implementada, nem quais produtos serão contemplados ou qual será o impacto na arrecadação.

Lula disse também que enviou ao Congresso a proposta para zerar a tarifa do transporte público aos fins de semana. Sobre o fim das bets, afirmou que a medida já tem efeitos positivos.

"Sem gastar em apostas, as famílias aumentaram o consumo, o comércio vende mais, a indústria produz mais e a roda da economia volta a girar. As bets destruíram vidas e precisam ficar no passado", afirmou.

Compromisso fiscal

Ao tratar das contas públicas, Lula reconheceu o problema. "A trajetória da dívida pública e os juros altos me preocupam. Por isso, reafirmo meu compromisso com a responsabilidade fiscal para viabilizar políticas sociais sustentáveis e a ampliação, tão necessária, do investimento. Todo esse esforço será feito preservando as regras fiscais", afirmou.

Ele estabeleceu como meta elevar o investimento do país para mais de 20% do PIB, em parceria com o setor privado, e disse que o governo vai "criar as condições para reduzir a taxa de juros", sem explicar como.

Ao mesmo tempo, o presidente listou iniciativas que ampliam gastos ou abrem mão de receitas: comprar dívidas das famílias junto aos bancos, perdoar débitos de microempreendedores individuais com a União, universalizar a educação integral e criar o Pé-de-Meia Universitário.

Em nenhum desses casos apresentou estimativa de custo, cronograma ou fonte de financiamento. Lula citou ainda o pacote Prospera MEI, oficializado pela Lei Complementar nº 238/2026, criado para apoiar, reduzir o endividamento e facilitar a vida dos microempreendedores individuais.

Mercado reage e aguarda equipe econômica

O pronunciamento ocorre dois dias depois de Lula tratar do tema fiscal em reunião do Conselho Nacional de Política Energética, na sexta-feira (6). Na ocasião, ele afirmou que seu governo tem responsabilidade fiscal e também social, e que a dívida "nem é tudo o que aparece".

Lula lembrou que, entre 2003 e 2010, foi o único presidente a registrar superávit primário todos os anos, e afirmou que os mais pobres não pagarão a conta de um eventual ajuste.

A dívida pública bruta chegou a 82,9% do PIB, alta de mais de 11 pontos percentuais no atual mandato, e economistas veem o ritmo com preocupação. Após a reeleição, os juros futuros subiram, o Ibovespa caiu e o dólar se valorizou frente ao real. O mercado aguarda a definição da equipe econômica do quarto mandato.

Na quinta (5), Lula reuniu ministros e conselheiros no Palácio da Alvorada e pediu que as medidas sejam afuniladas para validação só após sua viagem à Turquia, para a COP31, e às Filipinas, para a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), de 15 a 17 de novembro.

Promessa de governar para todos

Lula abriu a fala agradecendo a oportunidade de governar o país pela quarta vez e celebrou o resultado como uma conquista democrática.

"O Brasil viveu uma das eleições mais importantes de sua história, com a participação recorde de eleitores e a menor abstenção dos últimos anos. Antes de ir às urnas, o povo brasileiro foi às ruas e às redes defender seus direitos, suas causas e suas esperanças. Foi a vitória da democracia", afirmou.

O presidente destacou o papel dos jovens e dos idosos nas mobilizações que antecederam a votação, dizendo que os mais velhos deram "uma lição de vida".

Em discurso voltado a “desarmar palanques” após uma campanha polarizada contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Lula agradeceu os votos e prometeu governar para todos.

"Sou imensamente grato pelos mais de 64 milhões de votos que recebi e vou governar para todas as brasileiras e todos os brasileiros, como sempre fiz. É preciso construir pontes em vez de muros", disse. Em outro trecho, com viés nacionalista, declarou: "Provamos mais uma vez que o Brasil não cabe no quintal de ninguém".

Lula acusa big techs de interferir na eleição

Durante o pronunciamento, Lula afirmou que as empresas de tecnologia tentaram influenciar o processo eleitoral brasileiro.

"A exemplo do que vem acontecendo em alguns países pelo mundo afora, as chamadas big techs tentaram interferir no processo eleitoral brasileiro, dando milhões de visualizações a conteúdos com desinformação e fake news. Mas, com a participação popular, a verdade venceu a mentira", declarou.

O presidente não citou nomes de empresas, não apresentou dados sobre o alcance dos conteúdos a que se referiu nem informou se o governo pretende adotar medidas contra as plataformas.

Ministério da Segurança Pública e reforma do Judiciário

Na área de segurança, Lula anunciou que enviará uma medida provisória para criar o Ministério da Segurança Pública, após a aprovação da PEC da Segurança Pública. Segundo o presidente, a integração entre União, estados e municípios é a base do combate às facções, às milícias e ao crime organizado.

"Vamos integrar e garantir a atuação enérgica de todas as forças policiais para retomar os territórios ocupados pelos criminosos e devolver a tranquilidade à população", declarou. Ele prometeu ainda fortalecer o Pacto Nacional contra o Feminicídio e ampliar a proteção de crianças e adolescentes "na vida real e no ambiente digital".

O presidente também defendeu que o país debata "com urgência" uma reforma política e do Judiciário. Disse que "é chegada a hora da justiça brasileira recuperar a sua credibilidade" e que a magistratura precisa de "juízes independentes, éticos e livres de conflito de interesses e projetos de enriquecimento".

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