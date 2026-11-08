Em pronunciamento, Lula reafirma compromissos de campanha, mas sem detalhar de onde virão os recursos

Presidente reeleito promete zerar imposto da cesta básica e criar ministério da Segurança, e diz manter regras fiscais sem apontar fontes de receita

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O presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez neste domingo (8) o primeiro pronunciamento à nação após a vitória nas urnas. Ele agradeceu os votos, prometeu governar para todos os brasileiros e reafirmou propostas de campanha nas áreas econômica, social e de segurança.

Lula declarou que preservará as regras fiscais, mas não informou de onde virão os recursos para custear as medidas anunciadas.

Cesta básica, transporte e medidas para a economia

No campo econômico, Lula fez um balanço de ações do governo e anunciou novas. Entre as já realizadas, citou a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 e a aprovação do fim da escala 6x1 sem redução de salário.

Em seguida, prometeu: "Agora vamos zerar o imposto da cesta básica a partir do ano que vem". O presidente não detalhou como a medida será implementada, nem quais produtos serão contemplados ou qual será o impacto na arrecadação.

Lula disse também que enviou ao Congresso a proposta para zerar a tarifa do transporte público aos fins de semana. Sobre o fim das bets, afirmou que a medida já tem efeitos positivos.

"Sem gastar em apostas, as famílias aumentaram o consumo, o comércio vende mais, a indústria produz mais e a roda da economia volta a girar. As bets destruíram vidas e precisam ficar no passado", afirmou.

Compromisso fiscal

Ao tratar das contas públicas, Lula reconheceu o problema. "A trajetória da dívida pública e os juros altos me preocupam. Por isso, reafirmo meu compromisso com a responsabilidade fiscal para viabilizar políticas sociais sustentáveis e a ampliação, tão necessária, do investimento. Todo esse esforço será feito preservando as regras fiscais", afirmou.

Ele estabeleceu como meta elevar o investimento do país para mais de 20% do PIB, em parceria com o setor privado, e disse que o governo vai "criar as condições para reduzir a taxa de juros", sem explicar como.

Ao mesmo tempo, o presidente listou iniciativas que ampliam gastos ou abrem mão de receitas: comprar dívidas das famílias junto aos bancos, perdoar débitos de microempreendedores individuais com a União, universalizar a educação integral e criar o Pé-de-Meia Universitário.

Em nenhum desses casos apresentou estimativa de custo, cronograma ou fonte de financiamento. Lula citou ainda o pacote Prospera MEI, oficializado pela Lei Complementar nº 238/2026, criado para apoiar, reduzir o endividamento e facilitar a vida dos microempreendedores individuais.

Mercado reage e aguarda equipe econômica

O pronunciamento ocorre dois dias depois de Lula tratar do tema fiscal em reunião do Conselho Nacional de Política Energética, na sexta-feira (6). Na ocasião, ele afirmou que seu governo tem responsabilidade fiscal e também social, e que a dívida "nem é tudo o que aparece".

Lula lembrou que, entre 2003 e 2010, foi o único presidente a registrar superávit primário todos os anos, e afirmou que os mais pobres não pagarão a conta de um eventual ajuste.

A dívida pública bruta chegou a 82,9% do PIB, alta de mais de 11 pontos percentuais no atual mandato, e economistas veem o ritmo com preocupação. Após a reeleição, os juros futuros subiram, o Ibovespa caiu e o dólar se valorizou frente ao real. O mercado aguarda a definição da equipe econômica do quarto mandato.

Na quinta (5), Lula reuniu ministros e conselheiros no Palácio da Alvorada e pediu que as medidas sejam afuniladas para validação só após sua viagem à Turquia, para a COP31, e às Filipinas, para a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), de 15 a 17 de novembro.

Promessa de governar para todos

Lula abriu a fala agradecendo a oportunidade de governar o país pela quarta vez e celebrou o resultado como uma conquista democrática.

"O Brasil viveu uma das eleições mais importantes de sua história, com a participação recorde de eleitores e a menor abstenção dos últimos anos. Antes de ir às urnas, o povo brasileiro foi às ruas e às redes defender seus direitos, suas causas e suas esperanças. Foi a vitória da democracia", afirmou.

O presidente destacou o papel dos jovens e dos idosos nas mobilizações que antecederam a votação, dizendo que os mais velhos deram "uma lição de vida".

Em discurso voltado a “desarmar palanques” após uma campanha polarizada contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Lula agradeceu os votos e prometeu governar para todos.

"Sou imensamente grato pelos mais de 64 milhões de votos que recebi e vou governar para todas as brasileiras e todos os brasileiros, como sempre fiz. É preciso construir pontes em vez de muros", disse. Em outro trecho, com viés nacionalista, declarou: "Provamos mais uma vez que o Brasil não cabe no quintal de ninguém".

Lula acusa big techs de interferir na eleição

Durante o pronunciamento, Lula afirmou que as empresas de tecnologia tentaram influenciar o processo eleitoral brasileiro.

"A exemplo do que vem acontecendo em alguns países pelo mundo afora, as chamadas big techs tentaram interferir no processo eleitoral brasileiro, dando milhões de visualizações a conteúdos com desinformação e fake news. Mas, com a participação popular, a verdade venceu a mentira", declarou.

O presidente não citou nomes de empresas, não apresentou dados sobre o alcance dos conteúdos a que se referiu nem informou se o governo pretende adotar medidas contra as plataformas.

Ministério da Segurança Pública e reforma do Judiciário

Na área de segurança, Lula anunciou que enviará uma medida provisória para criar o Ministério da Segurança Pública, após a aprovação da PEC da Segurança Pública. Segundo o presidente, a integração entre União, estados e municípios é a base do combate às facções, às milícias e ao crime organizado.

"Vamos integrar e garantir a atuação enérgica de todas as forças policiais para retomar os territórios ocupados pelos criminosos e devolver a tranquilidade à população", declarou. Ele prometeu ainda fortalecer o Pacto Nacional contra o Feminicídio e ampliar a proteção de crianças e adolescentes "na vida real e no ambiente digital".

O presidente também defendeu que o país debata "com urgência" uma reforma política e do Judiciário. Disse que "é chegada a hora da justiça brasileira recuperar a sua credibilidade" e que a magistratura precisa de "juízes independentes, éticos e livres de conflito de interesses e projetos de enriquecimento".

