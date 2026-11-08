Edinho Silva: 'ministro da Fazenda será alguém em sintonia com desafios do país'

Presidente do PT detalhou preferências para ministério e disse que decisões sobre Lula 4 deverão ser tomadas assim que o presidente retornar de viagem

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva afirmou em entrevista ao Canal Livre, que o novo ministro da Fazenda de Lula será alguém alinhado ao governo e as decisões sobre Lula 4 devem começar a ser tomadas depois da viagem do mandatário à Turquia e às Filipinas.

"Não tenho nenhuma dúvida que vamos entregar ao presidente, quando ele voltar da COP, o que nós conseguimos conversar com os partidos e ele vai começar a montagem do seu governo. O perfil do ministro da Fazenda vai ser de um ministro que esteja em sintonia com esses desafios que estão colocados para o Brasil", afirmou em trecho divulgado pela Band na noite de ontem.

Ele disse que o País não pode continuar vivendo com a taxa de juros que o Brasil tem, e acrescentou que há como combater privilégios sem penalizar a população mais pobre. Edinho afirmou que é preciso melhorar a qualidade do gasto público e que não se pode ter no Brasil quem ganhe centenas de milhares de reais enquanto a média de remuneração do trabalhador é de R$ 2.000 ou R$ 2.500. Afirmou, por fim, que o próximo mandato de Lula abraçará uma reforma administrativa e do Estado.

"O governo pretende abraçar uma reforma administrativa e o presidente Lula tem falado muito de uma reforma de Estado. De Estado. Esse Estado hoje, existente no Brasil, ele é o Estado que dá conta do Brasil do século 21?", questionou.