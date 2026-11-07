Lula confirma ida de Janones à Turquia e pede prontidão ao "Exército do Lula"

O presidente participará nesta semana da 31ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31)

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O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou em vídeo publicado no Instagram neste sábado, 7, que vai à Turquia acompanhado do deputado federal André Janones (Rede-MG). Em mensagem destinada aos integrantes do "Exército do Lula", canal de WhatsApp utilizado por Janones para impulsionar a campanha de segundo turno, Lula pediu que eles precisam ficar de "prontidão".

"Eu vou passar a semana inteira fora, mas eu quero dizer aos meus soldados, ao meu general (Janones) que a tropa tem que estar de prontidão para não deixar os nossos inimigos continuarem mentindo nesse país. É importante a gente ter certeza que somente a verdade repetida muitas vezes vai destruir uma mentira contada milhões de vezes. Não há financiamento, não há impulsionamento que consiga destruir a verdade a vida inteira", disse Lula.

Lula disse também que fará uma live semanal com Janones na Turquia na semana que vem. A previsão é que a live seja realizada na quinta-feira, 12. Lula estará em Antália, no território turco, onde participará da COP-31.

Em seguida, o presidente irá para Manila (Filipinas) onde terá uma reunião bilateral com o presidente daquele país, Ferdinand Marcos, e depois vai integrar a reunião da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Lula e Janones querem deixar o canal ativo para poder fazer pressão contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). O canal tem hoje pouco mais de 10 milhões de integrantes.

Lula deseja êxito a Pedro Alliana

O presidente Lula desejou êxito ao novo presidente do Paraguai, Pedro Alliana, que assumiu o governo do país vizinho após o impeachment de Santiago Peña.

Em sua conta na rede social X, Lula desejou que Alliana possa trabalhar com ele de maneira aberta, franca e cooperativa, em prol do fortalecimento da relação bilateral e do avanço da integração da América do Sul.

"Espero poder recebê-lo proximamente em Brasília, oportunidade em que poderemos examinar a nossa agenda bilateral e dar renovado impulso a nossos históricos laços de amizade", diz trecho da publicação na conta oficial de Lula.

Alliana assumiu o governo paraguaio em meio à crise institucional no País, após o banco digital Ueno Bank entrar em crise de liquidez e precisar de intervenção pelo Banco Central do Paraguai.

A crise no país vizinho é especialmente relevante para o Brasil, que tem sociedade com o Paraguai na hidrelétrica Itaipu Binacional, uma das maiores do País.