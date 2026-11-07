Governo de Pernambuco promove reformulação na Casa Civil e exonera mais de 100 pessoas

Na publicação do Diário Oficial do Estado deste sábado (7), vários comissionados ligados à família Ferreira e ao PL deixaram seus cargos

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), começou a promover a reformulação de suas secretarias para o próximo ciclo de quatro anos de gestão à frente do governo do Estado. No Diário Oficial do Estado deste sábado (7) foram publicados mais de 130 atos de exoneração, com a Casa Civil sendo a secretaria que mais teve pessoas exoneradas.

Outras cinco secretarias também tiveram exonerações de funcionários em cargos comissionados: de Defesa Social; da Criança e da Juventude; de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha do Estado de Pernambuco; de Esportes, e de Turismo e Lazer.

Grande parte dos ocupantes comissionados que foram exonerados tinha ligação com a família Ferreira e com o Partido Liberal (PL), aliados de Raquel Lyra durante a campanha.

Com a eleição para governador do Estado, muitos nomes que figuravam na estrutura de cargos da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, foram nomeados no meio do ano em secretarias do governo de Pernambuco. E, agora, após pleito, os ocupantes de funções em secretarias deixaram os cargos. Os mais afetados foram os cargos de assessor, assistente técnico e auxiliar administrativo.

Nomeações

Apesar de não ter sido na mesma proporção das exonerações, a edição do Diário Oficial do Estado deste sábado (7) também traz algumas nomeações, principalmente na Casa Civil, secretaria mais impactada com a reformulação dos cargos comissionados.

Uma das nomeações que chamou a atenção foi da ex-prefeita de Lagoa do Carro, Judite Botafogo, que assumirá o cargo em comissão de Assessor, CAA-2, da Secretaria da Casa Civil. Judite, que foi prefeita do município da Zona da Mata Norte em três mandatos (2008, 2016 e 2020) e atualmente está filiada ao PSD, é considerada uma aliada da governadora.

Nos bastidores do Palácio, a movimentação foi vista como uma investida da governadora Raquel Lyra de manter a aproximação com lideranças importantes do interior de Pernambuco, e que poderão lhe ajudar na articulação com outras regiões do Estado durante a sua gestão nos próximos quatro anos.