PDT aprova entrada em federação com Solidariedade, PRD e Avante; PSB pode integrar aliança

Executiva nacional do PDT aprovou ingresso na federação com três partidos e indicou apoio à inclusão do PSB na aliança partidária.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A Executiva Nacional do PDT aprovou, nesta sexta-feira (6), o ingresso do partido na federação formada por Solidariedade, PRD e Avante. Em reunião híbrida, o colegiado também deliberou um indicativo favorável à inclusão do PSB na aliança.

A decisão ainda precisa ser referendada pelo Diretório Nacional. Depois dessa etapa, os partidos poderão encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o pedido de ampliação da federação, que também deverá ter o nome e o estatuto atualizados.

Segundo o PDT, a articulação busca fortalecer a atuação das siglas no Congresso Nacional e garantir acesso a recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão, conforme as regras da cláusula de desempenho.

Lupi defende união entre os partidos

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou que a federação preserva a história do trabalhismo e mantém a independência administrativa das legendas.

“A federação potencializará os partidos, incluindo nossos deputados e senadores, na defesa da democracia e dos direitos do povo brasileiro. É o legado trabalhista cada vez presente na vida dos brasileiros”, declarou.

Lupi também defendeu a continuidade das conversas para incluir o PSB na aliança. “Prosseguiremos com as discussões para agregar o PSB. São partidos que comungam de valores semelhantes e podem caminhar juntos nos próximos anos”, afirmou.

Entrada do PSB pode levar Marília Arraes a deixar o PDT

A possível entrada do PSB na federação pode ter consequências para o futuro político da senadora eleita Marília Arraes no PDT. Segundo informações da coluna Blog Dellas, assinada por Terezinha Nunes, Marília teria dito a pessoas próximas que deixará o partido caso a direção nacional confirme a aliança com os socialistas.

De acordo com a coluna, a senadora eleita ainda espera que o PDT escolha outro caminho, como uma federação com o PSDB ou a manutenção da articulação com partidos menores, a exemplo de Avante, Solidariedade e PRD.

Marília teria resistência à aproximação com o PSB por causa de divergências com lideranças da legenda em Pernambuco. Entre os episódios citados pela coluna está um café da manhã promovido pelo prefeito do Recife, João Campos, no dia do segundo turno das eleições presidenciais, que reuniu lideranças envolvidas na campanha e não contou com a presença da senadora eleita.

A coluna também relata que integrantes do PSB teriam demonstrado incômodo com a exposição de Marília ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o segundo turno.