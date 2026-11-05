Presidente do Paraguai, Santiago Peña, renuncia após crise bancária

Eleito em 2023 para um mandato até 2028, Peña enfrentou pressão após o Congresso convocar sessão para analisar seu impeachment

por JC
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Presidente do Paraguai, Santiago Peña - Reprodução do 'X'

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O presidente do Paraguai, Santiago Peña, renunciou ao cargo nesta quinta-feira (5), em meio a uma crise política provocada por denúncias envolvendo uma instituição financeira da qual foi acionista. A situação levou à abertura de um processo de impeachment, que ganhou força após receber apoio de parlamentares da oposição e de integrantes da própria base governista.

Em um vídeo divulgado nesta quinta, Peña pediu desculpas à população prejudicada pela crise bancária e comunicou a decisão de deixar a Presidência.

"Estou convencido de que nenhum cargo pode estar acima do bem-estar do Paraguai. Também quero pedir desculpas ao povo. Se em algum momento falhei, nunca foi minha intenção decepcionar a confiança que depositaram em mim", disse.

De orientação conservadora, Santiago Peña enfrentava uma crescente pressão política após a crise envolvendo o banco digital Ueno, que encerrou as atividades e deixou milhares de clientes sem acesso aos próprios recursos. O presidente havia sido acionista do grupo controlador da instituição, e opositores acusavam o Banco Central do Paraguai de omitir irregularidades relacionadas ao caso.

A crise se agravou nesta quinta-feira (5), quando o Congresso paraguaio convocou uma sessão extraordinária para analisar o pedido de impeachment. Antes mesmo da votação, todas as bancadas da Câmara dos Deputados tinham declarado apoio ao afastamento. 

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