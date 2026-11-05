Mendonça Filho prevê apresentar proposta que reduz maioridade penal na Câmara até dezembro

Parlamentar afirma que há acordo entre os presidentes da Câmara e do Senado para priorizar a tramitação da matéria no Congresso

O deputado federal Mendonça Filho (PL), relator da PEC da Segurança Pública e da proposta de redução da maioridade penal, afirmou que pretende apresentar o texto substitutivo até a primeira semana de dezembro, para que a medida possa ser discutida na Câmara dos Deputados.

“Creio que até final de novembro, primeira semana de dezembro, nós estaremos apresentando a nossa proposta de substitutivo para a redução da maioridade penal. E consequentemente dá para votar na comissão especial e na, é, no plenário da Câmara, ainda na primeira semana, na primeira quinzena de dezembro com folga. Só precisa ter vontade política para isso”, disse.

Em entrevista ao Programa Passando à Limpo, da Rádio Jornal, nesta quinta-feira (05), o parlamentar detalhou que deve apresentar o relatório “constando a redução da maioridade penal, provavelmente para 16 anos", afirmando que a medida será “outro movimento importante na direção do combate ao crime e a impunidade no Brasil".

Em entrevista ao SBT News, também nesta quinta, o relator adiantou que, apesar de seu partido, por intermédio de Rogério Marinho (PL), defender punição para jovens de 14 anos, no casos de crimes hediondos, sua tendência é pela redução para 16 anos.

"Eu não vou antecipar qual vai ser o resultado do meu relatório, mas me inclino fortemente para que a gente possa fixar os 16 anos como o parâmetro básico para a redução da maioridade penal, que seria um avanço muito positivo com relação à realidade do Brasil. Agora, todas as propostas são bem-vindas. O debate sobre crimes hediondos, crimes violentos. Todo crime hediondo é um crime violento, mas nem todo crime violento é caracterizado como hediondo. Então, a classificação de como você separar e enquadrar dentro dessa nova realidade, vai depender evidentemente dos debates que evoluirão dentro da Comissão Especial e na consulta aos líderes”.

Na Emenda 87 da PEC da Segurança, de autoria do senador Camilo Santana (PT-CE), apresenta a alternativa mais restrita, mantendo 18 anos como idade mínima para a responsabilização criminal, mas estabelece uma exceção para adolescentes a partir dos 16 anos que cometerem crimes hediondos.

Mendonça reforçou o acordo entre os presidentes das duas Casas do Congresso Nacional, Hugo Motta (Republicanos) na Câmara Federal e Davi Alcolumbre (UB) no Senado, “para priorizar a tramitação da PEC da maioridade penal na Câmara”.

“Eu creio que a pressão popular e vontade e disposição da maioria do do parlamento nessa direção, tanto na Câmara como no Senado Federal”, finalizou.



PEC da Segurança Pública

A PEC da Segurança Pública foi aprovada pelo Senado Federal na última terça-feira (3), em dois turnos, e aguarda promulgação. A matéria altera regras constitucionais da área de segurança pública, reorganizando a atuação das forças policiais e a cooperação entre União, estados e municípios no combate à criminalidade.

Entre os principais pontos estão mudanças nas regras de cumprimento de penas para condenados por crimes graves, com restrições a benefícios penais, além do reforço das atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que poderá atuar também em hidrovias e ferrovias. O texto prevê ainda o fortalecimento das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICOs) e das polícias penais.

O texto também estabelece regras para a criação de polícias municipais, amplia a integração entre as forças de segurança e prevê maior proteção às vítimas, com garantia de assistência e acesso à Justiça. A proposta ainda inclui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição Federal, estabelecendo a cooperação entre União, estados e municípios no enfrentamento à criminalidade.