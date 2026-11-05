Ao The New York Times, Flávio Bolsonaro diz que organizou fuga para os EUA sozinho e levará detalhes ao túmulo

Em entrevista, senador questionou eleições e disse que pretende manter articulação política com aliados e o governo Trump

por Mariana de Sousa
Ao The New York Times, Flávio Bolsonaro diz que organizou fuga para os EUA sozinho e levará detalhes ao túmulo
Flávio Bolsonaro desembarca em Miami, nos Estados Unidos - Marta Lavandier/AP Photo/Estadão Conteúdo

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que organizou sozinho sua saída do Brasil para os Estados Unidos, em uma viagem que passou por países da América do Sul antes de chegar a Miami. Em entrevista ao The New York Times, a primeira desde sua fuga, concedida na última quarta-feira (04), ele disse que não recebeu ajuda de governos estrangeiros e que pretende manter em segredo os detalhes da operação.

“Foi tudo obra minha. Não houve ajuda absolutamente de ninguém, de nenhum governo. Como cheguei aqui, vou levar para o túmulo comigo ”, declarou.

As investigações apontam que a viagem teria percorrido cerca de 8 mil quilômetros, passando pelo Equador e pela Argentina, antes de chegar aos Estados Unidos, com possibilidade do jato utilizado no deslocamento ter sido providenciado por um funcionário da Casa Branca, e a entrada de Flávio no território americano com autorização direta do presidente Donald Trump.

O senador, porém, negou ter recebido qualquer auxílio e afirmou ao jornal que o plano de partir foi decidido espontaneamente com sua esposa. “Pode ter havido torcida, mas nada além disso”.

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Flávio relatou ainda que, na manhã seguinte à derrota eleitoral, foi abordado por autoridades brasileiras e informado de que teria 24 horas para entregar os passaportes. Ele disse que o pai o chamou para uma conversa reservada antes da despedida.

“Ele olhou nos meus olhos e disse: ‘Você já sabe aonde eles querem chegar com isso, não é?’”, contou Flávio ao jornal. “Eu disse: ‘Pai, eu já sei’”, acrescentou. “‘E estou preparado, sei o que tenho que fazer’. Virei as costas e fui embora.”

O senador afirmou que respondeu estar preparado para tomar as medidas necessárias, mas negou que os dois tenham conversado sobre um plano de fuga. Alvo de investigações relacionadas a lavagem de dinheiro e corrupção no Brasil, fugiu depois do Supremo Tribunal Federal (STF) determinar que entregasse seus passaportes.

Na entrevista, o senador voltou a afirmar sua inocência e insistiu que, caso tivesse permanecido no país, teria enfrentado uma condenação praticamente certa. “Já sei que o resultado final seria minha prisão”, afirmou.

Segundo o NYT, Flávio "classificou o Judiciário como excessivamente rigoroso e motivado por interesses políticos, destacando o ministro do Supremo Tribunal Federal que condenou seu pai por tentativa de golpe de Estado após a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022".

Relação com Trump e permanência nos Estados Unidos

Durante a entrevista, Flávio teria agradecido ao presidente americano Donald Trump por permitir sua permanência nos Estados Unidos. Segundo o senador, ele, a esposa e as duas filhas receberam um status migratório que possibilita permanecer no país por pelo menos um ano, geralmente concedido por razões humanitárias.

O parlamentar também demonstrou interesse em manter a interlocução com integrantes do governo americano e aliados conservadores. Sua equipe, segundo o relato publicado pelo The New York Times, mantém a expectativa de um encontro com Trump durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), prevista para ocorrer em Mar-a-Lago.

Flávio também não criticou Trump por não reconhecer formalmente a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Ele não tomou partido, o que é a coisa certa a fazer”, afirmou ao agradecer pela autorização de permanência nos Estados Unidos.

Resultado eleitoral e fraude

Mesmo com a derrota eleitoral, Flávio Bolsonaro voltou a questionar a vitória de Lula. Na entrevista, afirmou que o resultado das eleições seria “matematicamente impossível”, embora não tenha apresentado provas que sustentassem a acusação. “Sei que isso não vai levar a nada. Perdi para o sistema”, declarou ao NYT.

O senador também falou de suspeitas sobre as urnas eletrônicas e questionou a prorrogação do horário de votação, alegando que a medida poderia ter favorecido o candidato petista.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a mudança afetou aproximadamente 34 mil votos, número insuficiente para alterar o resultado, já que Lula venceu por uma diferença de 4,4 milhões de votos.

O senador, entretanto, afirmou que pretende continuar questionando a vitória de Lula, mesmo reconhecendo que as chances de sucesso são pequenas.

“Tenho minhas suspeitas”, afirmou Bolsonaro ao ser questionado pelo The New York. “Ninguém pode dizer com 100% de certeza que estou certo, nem com 100% de certeza que estou errado.”

Futuro político

Atualmente em Miami, o senador disse ao jornal que ainda não definiu onde a família irá morar, embora espere que a permanência seja apenas temporária.

“Vou precisar seguir minha vida a partir dos Estados Unidos, pelo menos por enquanto”, afirmou.

Mesmo diante do cenário, Flávio não descartou uma volta à disputa política brasileira. “Se houver novas eleições, obviamente serei candidato novamente”, declarou ao New York Times.

 

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