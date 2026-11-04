Relator da redução da maioridade penal, Mendonça Filho quer apresentar texto no fim de novembro

A matéria está em análise em uma comissão especial da Câmara dos Deputados, depois de receber o aval da Comissão de Constituição e Justiça

por JC
Relator da redução da maioridade penal, Mendonça Filho quer apresentar texto no fim de novembro
O deputado federal Mendonça Filho - Bruno Spada/Câmara dos Deputados

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O deputado federal Mendonça Filho (PL), responsável pela relatoria da proposta que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, colocou o prazo até o fim de novembro para concluir e apresentar seu parecer. A previsão foi anunciada nesta quarta-feira (4).

A matéria está em análise em uma comissão especial da Câmara dos Deputados, depois de receber o aval da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A expectativa da presidência do colegiado é concluir a votação ainda neste mês, permitindo que o texto avance para o Senado no início de dezembro.

O presidente da comissão especial, deputado Aluísio Mendes (Republicanos-MA), afirmou que há um esforço para cumprir o calendário estabelecido e levar a proposta tanto à votação no colegiado quanto ao plenário da Câmara até o encerramento de novembro.

“A gente tem um compromisso de no final de novembro votar na comissão e no plenário, presidente Hugo Motta se comprometeu a isso, e mandar para o Senado na primeira semana de dezembro”, explicou o presidente da comissão.

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Aluísio também mencionou uma articulação anterior com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para acelerar a análise da PEC na Casa após a conclusão da tramitação entre os deputados. Segundo ele, o compromisso foi firmado antes das eleições.

“O presidente Davi fez um compromisso com a gente, antes da eleição, que, a Câmara votando, ele votaria imediatamente no plenário”, disse.

 

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