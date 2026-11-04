Pernambucano de Timbaúba é reeleito deputado em Massachusetts; veja outros brasileiros eleitos nos EUA

Danillo Sena renovou mandato de deputado estadual em Massachusetts; brasileiros também conquistaram cadeiras na Flórida e em Connecticut

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O pernambucano Danillo Sena, natural de Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi reeleito deputado estadual em Massachusetts, nos Estados Unidos, nas eleições de meio de mandato realizadas nesta terça-feira (3). O parlamentar do Partido Democrata, conhecido como Dan Sena, garantiu mais dois anos na Câmara dos Representantes do estado norte-americano, onde ocupa uma cadeira desde 2020. Outros brasileiros também conquistaram mandatos em diferentes estados do país.

Sena representa o 37º Distrito de Middlesex, que reúne os municípios de Boxborough, Harvard, Ayer e Shirley, além de partes de Acton e Groton.

Nascido em Timbaúba, Danillo se mudou para os Estados Unidos aos 14 anos, acompanhado da mãe. A família passou a viver em Acton, onde ele estudou em escolas públicas e começou a trabalhar ainda jovem para ajudar nas despesas e custear sua formação. O pernambucano estudou no Middlesex Community College e concluiu a graduação em Ciência Política na Universidade de Massachusetts, em 2013.

Danillo chegou à Câmara de Massachusetts em uma eleição especial, em 2020, vencendo a republicana Catherine Clark. Na ocasião, Danillo se tornou o primeiro imigrante brasileiro eleito para uma legislatura estadual nos Estados Unidos.

Desde então, conquistou novos mandatos em 2022, 2024 e, agora, 2026. Entre suas principais áreas de atuação estão a educação pública, a defesa dos direitos dos imigrantes, o enfrentamento das mudanças climáticas e a ampliação do acesso aos serviços públicos.

Outros brasileiros eleitos nos Estados Unidos

Além do pernambucano, pelo menos outros quatro brasileiros tiveram vitórias confirmadas na disputa por vagas em legislativos estaduais norte-americanos. Todos são filiados ao Partido Democrata, que faz oposição ao presidente Donald Trump, do Partido Republicano.

As eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, também renovaram a Câmara dos Representantes federal, parte do Senado norte-americano e diferentes cargos estaduais. Os brasileiros identificados no levantamento disputaram cadeiras em legislativos estaduais, equivalentes às assembleias legislativas do Brasil, e não no Congresso federal, sediado em Washington.

Felipe Sousa-Lazaballet — Flórida

Natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos, tornou-se o primeiro brasileiro eleito para a Câmara dos Representantes da Flórida. O democrata venceu a disputa pelo 42º Distrito, na região metropolitana de Orlando.

Felipe chegou aos Estados Unidos aos 14 anos e viveu cerca de 15 anos sem documentação migratória regular. Posteriormente, tornou-se cidadão norte-americano e passou a atuar na defesa dos direitos dos imigrantes e da comunidade LGBTQIA+.

Priscila Sousa — Massachusetts

Nascida em Ipatinga, Minas Gerais, Priscila Sousa foi reeleita para a Câmara dos Representantes de Massachusetts pelo 6º Distrito de Middlesex, que abrange parte da cidade de Framingham.

A democrata chegou aos Estados Unidos aos sete anos e se formou em Ciência Política pela Simmons University. Antes de conquistar seu primeiro mandato estadual, em 2022, atuou no Comitê Escolar de Framingham e em iniciativas ligadas à comunidade brasileira.

Rita Mendes — Massachusetts

A também mineira Rita Mendes, natural de Conselheiro Pena, foi reeleita para representar o 11º Distrito de Plymouth, que inclui parte da cidade de Brockton, em Massachusetts.

Rita se mudou para os Estados Unidos aos 12 anos. Formou-se em Direito e construiu carreira como advogada na área de imigração.

Farley Santos — Connecticut

Nascido em Sobrália, Minas Gerais, Farley Santos foi reeleito para a Câmara dos Representantes de Connecticut pelo 109º Distrito.

Farley chegou aos Estados Unidos ainda criança e construiu sua trajetória política em Danbury, onde atuou no Conselho Municipal antes de ser eleito deputado estadual, em 2022.