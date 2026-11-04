Líder do PL no Senado reclama de não votação da maioridade: Não tem mais acordo sobre nada

Segundo Carlos Portinho, acordo descumprido pelo governo e Alcolumbre fechará as portas para negociações de outras pautas no Senado

por Estadão Conteúdo
Líder do PL no Senado reclama de não votação da maioridade: Não tem mais acordo sobre nada
Carlos Portinho é líder do PL no Senado - Waldemir Barreto/Agência Senado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), reclamou da falta de votação da redução da maioridade penal para 16 anos. Segundo ele, o governo e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), descumpriram um acordo, o que fechará as portas para negociações de outras pautas, como assuntos relacionados à Reforma Tributária.

"O governo esgotou, a partir de hoje [quarta-feira], com o líder do PL, qualquer possibilidade de acordo, pelo menos, pelos próximos meses. Ontem, foi feito um acordo com 50 e poucos senadores. Perdi meu dia todo buscando texto conciliatório", declarou Portinho em discurso no plenário.

Leia Também

Nas próximas semanas, o Senado deve discutir a alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), além de regras específicas sobre o fim da escala 6X1. "Comigo não tem mais acordo, esgotou. Não tem acordo em Reforma Tributária, em discutir 5X2."

Na terça-feira, 3, Alcolumbre afirmou que pautaria para esta quarta-feira, 4, um projeto para reduzir a maioridade penal. O texto costurado previa diminuição para 16 anos para crimes graves.

Nesta quarta, 4, porém, Alcolumbre cancelou a votação, sob o argumento de que a Câmara votará um projeto do tipo.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.

Leia também