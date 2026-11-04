Entenda como Flávio Bolsonaro participou de votação no Senado mesmo após fugir para os EUA

O senador participou da votação da PEC da Segurança Pública pela primeira vez após fugir para os Estados Unidos depois da derrota eleitoral

por Estadão Conteúdo
Entenda como Flávio Bolsonaro participou de votação no Senado mesmo após fugir para os EUA
Flávio Bolsonaro (PL) saiu do Brasil após derrota nas eleições - FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

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Na última terça-feira, 3, o senador e candidato derrotado à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), votou remotamente na sessão que aprovou a PEC da Segurança Pública. Esta é a primeira vez que o político participa de uma votação depois de fugir para os Estados Unidos após perder a eleição. Isso só foi possível porque a sessão era semipresencial, o que permitiu que parlamentares participassem à distância.

O senador votou a favor da aprovação da PEC nos dois turnos, mas divergiu do desmembramento de emendas que tratavam da redução da maioridade penal, que foi aprovado com placar de 38 a 36 e, agora, seguem como propostas independentes.

A participação de Flávio foi possível em razão do Sistema de Deliberação Remota, implementado durante a pandemia de covid-19. Com ele, os parlamentares podem registrar seu voto.

Há uma série de normas e tecnologias para garantir a segurança durante a votação. Os dispositivos que abrigam o sistema precisam ser previamente habilitados para uso exclusivo do parlamentar, que acessa o aplicativo Senado Digital com suas credenciais pessoais. Durante o processo de votação, o sistema capta uma imagem do político para reforçar a autenticação.

A norma que permitiu o uso do aplicativo determina que os parlamentares podem utilizá-lo desde que tenham registrado presença física no Senado. Mas a participação remota em votações é permitida em sessões especiais, debates temáticos ou se houver aprovação do Plenário.

A PEC da Segurança Pública foi aprovada unanimemente e sem a inclusão de emendas sobre redução da maioridade penal. No primeiro turno, registrou 73 votos a favor e zero contra e, no segundo, 75 favoráveis e nenhum contra.

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A Proposta de Emenda à Constituição cria o Sistema Único de Segurança Pública e fortalece a integração entre União, Estados e Municípios na investigação e punição das organizações criminosas.

Flávio deixou o Brasil em 27 de outubro, dois dias depois de perder a eleição para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sua fuga descumpre ordem judicial da Polícia Federal que determinava a entrega de seus passaportes e a proibição de sair do país.

Ele é investigado em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF), um deles sobre lavagem de dinheiro em sua relação com o advogado Willer Tomaz e outro envolve pedido de recursos ao banqueiro Daniel Vorcaro para a realização de "Dark Horse", cinebiografia de seu pai, Jair Bolsonaro. Sem mandato para 2027, o político ficará sem foro privilegiado pela primeira vez em 24 anos.


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Imagem de Estadão Conteúdo

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