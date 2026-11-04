Base governista de Raquel Lyra segue sem definição e mantêm disputa sobre nome para disputa da presidência da Alepe

Débora Almeida coloca nome à disposição, enquanto articulações entre partidos aguardam posição da governadora sobre a composição da Mesa Diretora

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A disputa pela presidência da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) segue movimentando os bastidores da base governista da governadora Raquel Lyra (PSD), com diferentes nomes colocados à disposição e articulações ainda em andamento para definir quem deverá comandar a Casa no próximo biênio.

A deputada estadual Débora Almeida (PSD) afirmou, nesta quarta-feira (4), que tem experiência e bagagem política para disputar a liderança do legislativo estadual. Em conversa com o Jornal do Commercio, a parlamentar defendeu que todos os nomes interessados possam se colocar na disputa, sem antecipar uma definição sobre quem deverá representar a base governista.

Também são apontados como possíveis candidatos os deputados estaduais Antônio Moraes (PSD), Joãozinho Tenório (PSD) e Aglailson Victor (PSD).

"Estou aqui há quatro anos, acredito ter bagagem para disputar, assim como qualquer outro deputado que queira colocar seu nome à disposição. Todos podem se colocar", afirmou Débora ao JC.

Nos bastidores da base governista, as conversas também apontam para uma disputa interna no PSD pela indicação do nome à presidência. A parlamentar teria sinalizado aceitar uma eventual candidatura de Moraes, mas não a de Tenório, também filiado ao PSD.

Segunda a deputada, até o momento, os parlamentares envolvidos nas articulações ainda não realizaram uma nova reunião para aprofundar as conversas sobre a eleição interna.

Questionada sobre os próximos passos da disputa, a parlamentar sinalizou haver espaço para negociações e construção de consensos. "Ainda tem tempo".

Também colocado na disputa, Antônio Moraes também comentou o andamento das conversas. Segundo ele, as articulações estão avançando, embora ainda não exista uma definição sobre o candidato que deverá receber o apoio do grupo governista.

Outas articulações na base

O movimento ocorre após um primeiro encontro de integrantes da base da governadora Raquel Lyra (PSD), realizado na noite da terça-feira (3), sem participação ou aval prévio do Palácio do Campo das Princesas.

Além dos nomes já colocados, Gustavo Gouveia (Podemos) também é cotado para a presidência da Casa. Na reunião, reuniu representantes do Podemos, PP, PV e PSD, partidos que integram a base governista na Alepe.

A eleição da Mesa Diretora definirá os responsáveis pela condução dos trabalhos legislativos no próximo biênio. A votação está prevista para ocorrer somente no próximo ano, já com a nova legislatura. Além da presidência, a composição inclui outros cargos estratégicos, como a primeira-secretaria, considerada a segunda função mais importante da estrutura administrativa da Assembleia.

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