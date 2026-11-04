Alcolumbre avalia situação de Flávio, após voto nos EUA

O pleito pela PEC da Segurança foi a primeira vez que Flávio participou de uma votação depois de fugir para os Estados Unidos após perder a eleição

por Estadão Conteúdo
Alcolumbre avalia situação de Flávio, após voto nos EUA
Flávio Bolsonaro desembarca em Miami, nos Estados Unidos - Marta Lavandier/AP Photo/Estadão Conteúdo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou nessa quarta-feira (4) que avaliará a situação do senador Flávio Bolsonaro (PL), que fugiu para os Estados Unidos após ser derrotado na disputa presidencial. A declaração foi dada após o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), questioná-lo sobre o motivo de Flávio ter conseguido votar sobre a PEC da Segurança.

"O senador Flávio Bolsonaro teve condições de votar ontem (anteontem) por um único motivo, por toda sessão convocada semipresencial, nossos colegas senadores podem votar pelo aplicativo e registrar presença Vamos avaliar a questão de ordem apresentada por Vossa Excelência para ver qual encaminhamento podemos dar", declarou Alcolumbre.

Foi a primeira vez que o político participou de uma votação depois de fugir para os Estados Unidos após perder a eleição. O senador votou a favor da aprovação da PEC nos dois turnos, mas divergiu do desmembramento de emendas que tratavam da redução da maioridade penal, que foi aprovado com placar de 38 a 36 e, agora, seguem como propostas independentes.

COVID-19

A participação de Flávio foi possível em razão do Sistema de Deliberação Remota, implementado durante a pandemia de covid-19. Com ele, os parlamentares podem registrar seu voto à distância.

Há uma série de normas e tecnologias para garantir a segurança durante a votação. Os dispositivos que abrigam o sistema precisam ser previamente habilitados para uso exclusivo do parlamentar, que acessa o aplicativo Senado Digital com suas credenciais pessoais. Durante o processo de votação, o sistema capta uma imagem do político para reforçar a autenticação.

A norma que permitiu o uso do aplicativo determina que os parlamentares podem utilizá-lo desde que tenham registrado presença física no Senado. Mas a participação remota em votações é permitida em sessões especiais, debates temáticos ou se houver aprovação do plenário.

A PEC da Segurança Pública foi aprovada unanimemente e sem a inclusão de emendas sobre redução da maioridade penal. No primeiro turno, registrou 73 votos a favor e zero contra e, no segundo, 75 favoráveis e nenhum contra.

A Proposta de Emenda à Constituição cria o Sistema Único de Segurança Pública e fortalece a integração entre União, Estados e Municípios na investigação e punição das organizações criminosas.

Flávio deixou o Brasil em 27 de outubro, dois dias depois de perder a eleição para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sua fuga descumpre ordem do Supremo Tribunal Federal, que determinava a entrega de seus passaportes e a proibição de sair do País.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.