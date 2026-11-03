TJPE substitui prisão preventiva de Emerson Freitas por medidas cautelares

Decisão estabelece apresentação voluntária à Justiça em até 24 horas, uso de tornozeleira eletrônica e proibição de contato com vítimas e testemunhas

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O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) substituiu a prisão preventiva do influenciador e deputado estadual eleito Emerson Jhuan Pereira do Nascimento, conhecido como Emerson Freitas (MDB), por medidas cautelares. A decisão foi proferida pelo desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, que atuava como plantonista durante o feriado, após analisar parcialmente um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa.

De acordo com a decisão, a suspensão da prisão preventiva estava condicionada à apresentação voluntária de Emerson à Justiça, no prazo de 24 horas após tomar conhecimento da determinação.

Entre as medidas impostas estão o uso de tornozeleira eletrônica, inicialmente pelo período de 30 dias, o comparecimento mensal à Justiça e a proibição de manter contato com vítimas e testemunhas.

O TJPE também esclareceu que o mandado de prisão permanece válido até que sejam certificadas a apresentação voluntária do acusado e a assinatura do termo de compromisso. Portanto, a decisão não representa uma revogação imediata e incondicional da ordem de prisão.

A determinação foi divulgada nesta terça-feira (3), após Emerson publicar um vídeo nas redes sociais ao lado do advogado Weryd Simões, no qual afirmou que a prisão preventiva havia sido revogada e que estava à disposição das autoridades.

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Na gravação, o parlamentar agradeceu ao Tribunal de Justiça e informou que estava de volta. Em seguida, o advogado falou das decisões favoráveis à defesa, incluindo a suspensão da prisão preventiva e a garantia de acesso integral aos documentos da investigação.

Segundo Weryd Simões, as medidas foram concedidas pelo TJPE após pedidos apresentados pela defesa em um mandado de segurança e em um habeas corpus. O advogado também afirmou que Emerson compareceu voluntariamente, sem ter recebido intimação, e que permanece à disposição das autoridades.

"Mais uma vez, Emerson comparece voluntariamente, sem ter sido intimado, confiando na lei e se colocando à disposição das autoridades, em nome do povo de Pernambuco, que o elegeu para representá-lo na Assembleia Legislativa de Pernambuco", declarou Simões. Emerson foi eleito deputado estadual em 3 de outubro, com 49.254 votos.



Entenda o caso



Emerson Freitas era considerado foragido desde a última quinta-feira (29), quando a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra ele. Desde então, a Polícia Civil tentava localizá-lo para cumprir a ordem judicial.

A investigação envolve suspeitas de crimes como falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato, além de possíveis infrações previstas no Estatuto do Desarmamento. No registro de candidatura apresentado à Justiça Eleitoral, consta uma ação penal sob segredo de Justiça relacionada a essas suspeitas.

Na última sexta-feira (30), a defesa obteve uma decisão liminar favorável em mandado de segurança. Entre os pedidos apresentados também estava o acesso integral aos documentos da investigação.

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