Senado aprova PEC da Segurança Pública em primeiro e segundo turno; emendas sobre maioridade penal terão tramitação separada

Votação em separado abre caminho para análise específica das propostas de alteração da idade mínima para responsabilização criminal

por Mariana de Sousa
Senado aprova PEC da Segurança Pública em primeiro e segundo turno; emendas sobre maioridade penal terão tramitação separada
Plenário do Senado Federal discute PEC 18/2025, que amplia a integração entre os órgãos de segurança pública para o combate ao crime organizado - Carlos Moura/Agência Senado

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O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (3), em primeiro turno e segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2025, conhecida como PEC da Segurança Pública. O texto recebeu 73 votos favoráveis na primeira votação e 75 na segunda. A proposta, de iniciativa da Presidência da República, teve como relator o senador Rogério Carvalho (PT-SE).

Antes da votação da PEC, os senadores aprovaram, por 38 votos a 36, os requerimentos para que as emendas 84 e 87 passassem a constituir proposições em separado. As duas sugestões tratam da redução da maioridade penal, mas apresentam propostas diferentes para a responsabilização criminal de adolescentes. Com a decisão, o tema deixa de integrar a votação da PEC da Segurança Pública e poderá ser discutido em matérias próprias.

A Emenda 84, apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), propõe reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos como regra geral. O texto também prevê a possibilidade de responsabilização criminal a partir dos 14 anos para adolescentes envolvidos em crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e participação em organizações criminosas.

Já a Emenda 87, de autoria do senador Camilo Santana (PT-CE), apresenta uma alternativa mais restrita. A discussão da matéria deve tramitar de forma urgente na Casa amanhã. A proposta mantém os 18 anos como idade mínima para a responsabilização criminal, mas estabelece uma exceção para adolescentes a partir dos 16 anos que cometerem crimes hediondos. A iniciativa foi apresentada em meio às discussões sobre a inclusão do tema na PEC e também gerou divergências entre parlamentares da base governista.

A separação das duas emendas permite que as propostas sobre maioridade penal continuem tramitando independentemente da PEC da Segurança Pública. A discussão sobre a idade mínima para responsabilização criminal, portanto, não foi encerrada com a votação desta terça-feira (3), mas retirada do texto principal da proposta.

Já a Emenda 85, apresentada pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ) e outros parlamentares, trata da inclusão de dispositivos relacionados à defesa nacional na PEC da Segurança Pública. A proposta busca estabelecer mecanismos de integração entre as políticas de segurança pública e de defesa do Estado, com atenção à proteção da soberania nacional e ao enfrentamento de ameaças que possam comprometer a segurança do país. O texto foi aprovado pelo Senado por 67 votos favoráveis e um contrário, em um quórum de 68 senadores, nos termos acordados em Plenário.

O que prevê a PEC

A PEC 18/2025 propõe mudanças em diferentes dispositivos da Constituição Federal para reorganizar a estrutura da segurança pública no país. Entre os objetivos estão ampliar a integração entre as forças de segurança da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, fortalecer o combate ao crime organizado e estabelecer novas regras para o funcionamento e o financiamento do setor.

A proposta prevê a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), ampliando a previsão de cooperação entre os entes federativos e a atuação conjunta dos órgãos responsáveis pela segurança. Também contempla mudanças nas atribuições das instituições policiais, mecanismos de controle e fiscalização e a possibilidade de criação de polícias municipais de natureza civil, com atuação no policiamento comunitário e ostensivo, conforme as regras estabelecidas.

Outro eixo da matéria envolve o financiamento da segurança pública e do sistema penitenciário. O texto estabelece a destinação de recursos aos fundos nacionais das respectivas áreas, com alterações nas regras de utilização e distribuição das verbas.

O parecer de Rogério Carvalho foi favorável à aprovação da PEC e de parte das emendas apresentadas durante a tramitação. O relator recomendou o acolhimento das emendas 22, 39, 55 e 64, além do acolhimento parcial das emendas 58 e 63. Também apresentou as emendas 82 e 83, de redação, e votou pela rejeição das demais sugestões.

A proposta também prevê a criação do Ministério da Segurança Pública, com a possibilidade de separar a estrutura da segurança pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A medida busca dar maior autonomia administrativa e política à área, concentrando a coordenação das políticas nacionais de segurança, a articulação entre as forças policiais e o combate ao crime organizado em uma pasta específica. A criação do ministério, no entanto, dependerá de decisão do Poder Executivo para sua implementação.

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