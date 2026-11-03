Redução da maioridade penal pode ser pautada nesta quarta (4) no Senado

Nesta terça-feira (3), o Senado aprovaou a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública sem a redução de maioridade penal

por Estadão Conteúdo
Redução da maioridade penal pode ser pautada nesta quarta (4) no Senado
PEC da Segurança Pública foi aprovada no Senado nesta terça-feira (3) - Saulo Cruz/Agência Senado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Senado deve votar nesta quarta-feira, 4, um requerimento para estabelecer um calendário especial para a proposta do governo sobre redução da maioridade penal - 16 anos para crimes graves e no restante, manutenção de 18 anos.

Na prática, esse requerimento aceleraria o projeto do senador Camilo Santana (PT-CE) e permitiria que o conteúdo fosse votado no mesmo dia, sem passar por comissões.

Leia Também

A hipótese surgiu durante sessão do Senado desta terça-feira, 3, sob sugestão do senador Eduardo Braga (MDB-AM), aliado do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Minha sugestão é que, aqui no plenário, nós apresentássemos um requerimento de urgência e quebra de interstício para que votássemos a PEC de Camilo Santana que estabelece maioridade penal a partir de 16 anos para crimes hediondos, que constrói o entendimento", disse Braga.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), concordou com a votação. A ideia é pautar a PEC já amanhã, no máximo, até semana que vem.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.

Leia também