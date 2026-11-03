PEC da Segurança Pública: veja o que muda com a proposta aprovada pelo Senado

Proposta amplia atribuições da PF e da PRF, prevê penas mais rigorosas para facções e amplia a cooperação entre União, estados e municípios.

por JC
PEC da Segurança Pública: veja o que muda com a proposta aprovada pelo Senado
Plenário do Senado Federal aprovou a PEC 18/2025, que amplia a integração entre os órgãos de segurança pública para o combate ao crime organizado - Carlos Moura/Agência Senado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Senado aprovou nesta terça-feira (3) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, uma das principais iniciativas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o enfrentamento ao crime organizado. O texto foi aprovado em 2º turno por 75 votos a 0 e prevê mudanças nas atribuições das forças policiais, regras mais rigorosas para integrantes de facções e milícias e mecanismos para ampliar o financiamento da área.

A proposta também busca fortalecer a cooperação entre União, estados e municípios e ampliar a coordenação nacional das políticas de segurança pública.

Apresentada pelo Executivo em 2025, a PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados em março deste ano e passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em outubro.

A aprovação da proposta era uma das condições estabelecidas por Lula para a criação do Ministério da Segurança Pública, promessa feita durante a campanha presidencial.

O que é a PEC da Segurança Pública?

A PEC 18/2025 altera a Constituição para reorganizar o sistema de segurança pública brasileiro e estabelecer novas regras de cooperação entre os governos federal, estaduais e municipais.

Uma das principais mudanças é a inclusão expressa do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição. O sistema já existe por meio de legislação e busca integrar a atuação das diferentes forças policiais, com compartilhamento de informações e planejamento conjunto de operações.

A proposta também amplia a participação da União na coordenação das políticas nacionais de segurança, sem retirar as atribuições dos estados e municípios.

Leia Também

O que muda no combate às facções criminosas?

A proposta estabelece regras penais mais rigorosas para integrantes e lideranças de facções criminosas, milícias e organizações paramilitares.

Entre as medidas previstas estão:

  • Cumprimento de pena em estabelecimentos de segurança máxima para determinadas lideranças;
  • Restrições à progressão de regime e a benefícios processuais;
  • Possibilidade de confisco de bens vinculados à atividade criminosa, sem indenização;
  • Responsabilização de pessoas jurídicas envolvidas nas atividades dessas organizações;
  • Mecanismos de proteção a denunciantes e seus familiares.

A proposta busca atingir não apenas pessoas diretamente envolvidas na prática de crimes, mas também estruturas financeiras e de comando das organizações criminosas.

A Polícia Federal terá mais atribuições?

Sim. A PEC amplia a previsão de atuação da Polícia Federal (PF) no combate a crimes de repercussão interestadual ou internacional, especialmente os relacionados à criminalidade organizada.

A mudança busca fortalecer a participação da PF em investigações que envolvem mais de um estado e exigem atuação coordenada de diferentes órgãos de segurança.

O texto também prevê mecanismos de cooperação entre as forças federais e estaduais, sem retirar as atribuições das polícias civis e militares.

O que muda para a Polícia Rodoviária Federal?

A proposta amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF), permitindo que a corporação atue também em ferrovias e hidrovias federais.

Esses modais de transporte também podem ser utilizados por organizações criminosas para a prática de atividades ilícitas.

Municípios poderão criar suas próprias polícias?

Sim. A PEC prevê a possibilidade de criação de polícias municipais de natureza civil, com atribuições de policiamento ostensivo e comunitário.

As corporações ficarão submetidas ao controle externo do Ministério Público e deverão seguir as regras estabelecidas para sua organização e funcionamento.

A PEC prevê mais recursos para a segurança pública?

A proposta estabelece mecanismos para ampliar e dar maior previsibilidade ao financiamento das políticas de segurança.

O texto determina que 50% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) sejam repassados pela União a estados e municípios, respeitadas as exceções previstas na proposta.

Também prevê a destinação de 10% do superávit financeiro anual do Fundo Social, ligado à exploração do pré-sal, para fundos da área de segurança pública.

Durante a tramitação na CCJ do Senado, o relator, Rogério Carvalho (PT-SE), retirou um dispositivo que destinava recursos provenientes de apostas esportivas, conhecidas como bets, ao financiamento da segurança.

A PEC reduz a maioridade penal?

A redução da maioridade penal não está prevista no texto principal aprovado pelo Senado. A idade mínima para responsabilização criminal permanece em 18 anos na proposta, enquanto emendas sobre o tema provocaram divergências antes da votação.

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), apresentou uma proposta para reduzir a maioridade penal para 16 anos como regra geral e para 14 anos em casos de crimes graves, como tráfico de drogas e participação em organizações criminosas.

Em resposta, o líder do PT, Camilo Santana (CE), apresentou uma alternativa para permitir a responsabilização criminal a partir dos 16 anos apenas em casos de crimes hediondos.

A iniciativa de Camilo provocou divergências dentro do próprio PT. Parte dos senadores petistas se posicionou contra a redução da maioridade penal. Outros defenderam que o tema fosse discutido separadamente, sem alteração da PEC da Segurança Pública.

Diante do impasse, o governo Lula passou a trabalhar por um acordo para aprovar a proposta sem emendas, evitando que o texto precisasse retornar à Câmara dos Deputados.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.

Leia também