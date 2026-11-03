Gilmar Mendes critica condução no TSE nas eleições sem citar o ministro Nunes Marques

O ministro do STF alegou que "a colegialidade cumpriu seu papel", mas que as eleições não podem depender apenas disso

por Estadão Conteúdo
Gilmar Mendes critica condução no TSE nas eleições sem citar o ministro Nunes Marques
Ministros Gilmar Mendes e Kassio Nunes Marques - Colagem: Rosinei Coutinho/STF; Nelson JR./SCO/STF

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Sem citar o ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou que "de quem está na condução do órgão que organiza o pleito espera-se a postura de árbitro equidistante que a Constituição supõe". Segundo Gilmar, foi o colegiado do TSE que garantiu uma disputa dentro das regras.

"As eleições de 2026 evidenciaram a correção da antiga lição de que as instituições de Estado são maiores do que os membros que as ocupam. Foi o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral que assegurou que a disputa transcorresse dentro das regras do jogo democrático", iniciou Gilmar, em uma publicação nas redes sociais.

O ministro afirmou, contudo, que "a institucionalidade, entretanto, não deveria precisar ser resgatada a cada eleição".

"De quem está na condução do órgão que organiza o pleito espera-se a postura de árbitro equidistante que a Constituição pressupõe. Na condução de órgãos de elevada importância, um aspecto precisa ficar claro: silêncios e hesitações não são neutros. Podem abrir espaço para decisões contraditórias, levar outras instâncias a suprir, pelas vias próprias, o que poderia ter sido resolvido desde a origem e servir de pretexto a quem insiste em atacar um sistema eleitoral íntegro e confiável", disse o ministro.

Gilmar ainda terminou afirmando que "desta vez, a colegialidade cumpriu seu papel". "A solidez do processo eleitoral, contudo, não pode depender apenas da força do colegiado".

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Troca de acusações

A disputa eleitoral de 2026 ocorreu sob intensa troca de acusações e ações entre as campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), com os aliados do primeiro reclamando da condução de Kassio Nunes Marques e de André Mendonça, vice da Corte Eleitoral, e os apoiadores do segundo apontando a interferência do Supremo Tribunal Federal em decisões estritamente eleitorais.

No dia da eleição, chamou atenção o episódio que culminou com a intervenção do ministro Cristiano Zanin, do STF, determinando a prorrogação da votação em duas horas, após pedidos da campanha de Lula e de Flávio não serem apreciados por Nunes Marques em tempo hábil.

A prorrogação acabou causando ainda mais confusão, já que a maior parte das urnas já estavam fechadas quando a ordem foi dada, já após as 17h. O tema acabou sendo usado por Flávio Bolsonaro em uma carta com teor golpista produzida após deixar o País para contestar o resultado da eleição.

Apesar disso, o resultado não foi afetado pela decisão, já que apenas 34,7 mil votos foram registrados após o horário padrão de encerramento da votação, menos do que em 2022.

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