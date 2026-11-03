Eleições nos EUA: Primeiras cadeiras são preenchidas por democratas; urnas seguem em apuração

Além de 36 governadores, serão definidos 435 deputados da Câmara, 35 dos 100 senadores, 6.139 cadeiras nos legislativos estaduais, entre outros cargos

por Estadão Conteúdo
Eleições nos EUA: Primeiras cadeiras são preenchidas por democratas; urnas seguem em apuração
Eleitores votam no Museu do Brooklyn, na cidade de Nova York nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 3 - YUKI IWAMURA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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A apuração das urnas para as eleições dos Estados Unidos da América começou nesta terça-feira (3). E, apesar de alguns estados demorarem um pouco mais para oficializar o resultado, outros já divulgaram os candidatos vencedores.

Entre as primeiras regiões apuradas, o democrata Oliver Gilbert saiu vencedor na eleição para a Câmara dos Representantes dos EUA pelo 24º Distrito Congressional da Flórida, derrotando a republicana Te Mayonna Brown.

Outra democrata se saiu vitoriosa no 23º Distrito Congressional da Flórida: Lois Frankel. A parlamentar veterana derrotou a candidata republicana Deborah Adeimy.

Já o 19º Distrito Congressional da Flórida elegeu o republicano Jim Schwartzel como representante na Câmara, após derrotar o democrata Victor Arias.

Virgínia

O democrata e atual senador Mark Warner venceu a eleição para o Senado dos EUA pelo estado da Virgínia, derrotando o republicano Bert Mizusawa. Warner conquistou um quarto mandato no Senado, onde atua como vice-presidente da Comissão de Inteligência do Senado. Mizusawa é major-general aposentado do Exército e veterano da guerra no Afeganistão.

A vitória de Warner ocorre em um estado com alguns dos maiores números de servidores federais, que foram os mais afetados pelos esforços do presidente Donald Trump para reduzir a força de trabalho do governo no início de seu segundo mandato.

Illinois

A democrata Juliana Stratton foi eleita para o Senado dos EUA representando Illinois, derrotando o republicano Don Tracy. Atualmente vice-governadora, Stratton sucederá o senador Dick Durbin, um democrata que está se aposentando após cinco mandatos.

Stratton será a segunda mulher negra a representar Illinois no Senado. Ela foi eleita duas vezes como vice-governadora ao lado do governador JB Pritzker e teve o endosso de Pritzker em uma primária democrata contenciosa para o Senado.

A democrata apoia o programa "Medicare para Todos" e é uma crítica declarada do presidente Donald Trump, incluindo sua decisão de enviar a Guarda Nacional e agentes federais de imigração para Chicago. Já Tracy é um ex-presidente do Partido Republicano de Illinois.

Geórgia

O democrata Jon Ossoff venceu a reeleição para o Senado dos EUA pela Geórgia, derrotando o republicano Mike Collins, informou a Associated Press.

Ossoff era o único senador democrata em busca de um novo mandato em um Estado vencido por Donald Trump em 2024, e a manutenção da cadeira era considerada crucial para as chances do partido de disputar o controle do Senado.

Apontado como vulnerável no início do ciclo eleitoral de 2026, Ossoff acabou superando com folga Collins, deputado em segundo mandato que recebeu o endosso de Trump durante uma primária republicana prolongada, ao conduzir uma campanha agressiva, que ganhou projeção nacional pelas críticas diretas ao presidente.

Pensilvânia e Maryland

O democrata Josh Shapiro foi reeleito na terça-feira como governador da Pensilvânia, derrotando a republicana Stacy Garrity. Shapiro buscava um segundo mandato. Anteriormente, ele cumpriu dois mandatos como procurador-geral do estado e é considerado um possível candidato à Casa Branca em 2028. Garrity que foi eleita tesoureira estadual por dois mandatos, contou com o apoio do presidente Donald Trump.

Em Maryland, Wes Moore foi reeleito governador, derrotando o republicano Dan Cox. Eleito o primeiro governador negro de Maryland em 2022, Moore é considerado um potencial candidato à Casa Branca em 2028. Veterano de guerra, Moore foi bolsista Rhodes, autor e ex-CEO de uma organização sem fins lucrativos de combate à pobreza antes de se tornar governador.

A apuração dos votos da eleição de meio de mandato nos EUA continua.

O que será definido nessas eleições?

Na terça, os norte-americanos foram às urnas pela escolha de 435 deputados da Câmara e 35 dos 100 senadores. Definirão 36 governadores, 6.139 cadeiras nos legislativos estaduais, além de milhares de prefeitos, conselheiros municipais, inspetores escolares, juízes, promotores e xerifes.

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Imagem de Estadão Conteúdo

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