Eleições nos EUA: Primeiras cadeiras são preenchidas por democratas; urnas seguem em apuração

Além de 36 governadores, serão definidos 435 deputados da Câmara, 35 dos 100 senadores, 6.139 cadeiras nos legislativos estaduais, entre outros cargos

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A apuração das urnas para as eleições dos Estados Unidos da América começou nesta terça-feira (3). E, apesar de alguns estados demorarem um pouco mais para oficializar o resultado, outros já divulgaram os candidatos vencedores.

Entre as primeiras regiões apuradas, o democrata Oliver Gilbert saiu vencedor na eleição para a Câmara dos Representantes dos EUA pelo 24º Distrito Congressional da Flórida, derrotando a republicana Te Mayonna Brown.

Outra democrata se saiu vitoriosa no 23º Distrito Congressional da Flórida: Lois Frankel. A parlamentar veterana derrotou a candidata republicana Deborah Adeimy.

Já o 19º Distrito Congressional da Flórida elegeu o republicano Jim Schwartzel como representante na Câmara, após derrotar o democrata Victor Arias.

Virgínia

O democrata e atual senador Mark Warner venceu a eleição para o Senado dos EUA pelo estado da Virgínia, derrotando o republicano Bert Mizusawa. Warner conquistou um quarto mandato no Senado, onde atua como vice-presidente da Comissão de Inteligência do Senado. Mizusawa é major-general aposentado do Exército e veterano da guerra no Afeganistão.

A vitória de Warner ocorre em um estado com alguns dos maiores números de servidores federais, que foram os mais afetados pelos esforços do presidente Donald Trump para reduzir a força de trabalho do governo no início de seu segundo mandato.



Illinois

A democrata Juliana Stratton foi eleita para o Senado dos EUA representando Illinois, derrotando o republicano Don Tracy. Atualmente vice-governadora, Stratton sucederá o senador Dick Durbin, um democrata que está se aposentando após cinco mandatos.

Stratton será a segunda mulher negra a representar Illinois no Senado. Ela foi eleita duas vezes como vice-governadora ao lado do governador JB Pritzker e teve o endosso de Pritzker em uma primária democrata contenciosa para o Senado.

A democrata apoia o programa "Medicare para Todos" e é uma crítica declarada do presidente Donald Trump, incluindo sua decisão de enviar a Guarda Nacional e agentes federais de imigração para Chicago. Já Tracy é um ex-presidente do Partido Republicano de Illinois.

Geórgia

O democrata Jon Ossoff venceu a reeleição para o Senado dos EUA pela Geórgia, derrotando o republicano Mike Collins, informou a Associated Press.

Ossoff era o único senador democrata em busca de um novo mandato em um Estado vencido por Donald Trump em 2024, e a manutenção da cadeira era considerada crucial para as chances do partido de disputar o controle do Senado.

Apontado como vulnerável no início do ciclo eleitoral de 2026, Ossoff acabou superando com folga Collins, deputado em segundo mandato que recebeu o endosso de Trump durante uma primária republicana prolongada, ao conduzir uma campanha agressiva, que ganhou projeção nacional pelas críticas diretas ao presidente.

Pensilvânia e Maryland

O democrata Josh Shapiro foi reeleito na terça-feira como governador da Pensilvânia, derrotando a republicana Stacy Garrity. Shapiro buscava um segundo mandato. Anteriormente, ele cumpriu dois mandatos como procurador-geral do estado e é considerado um possível candidato à Casa Branca em 2028. Garrity que foi eleita tesoureira estadual por dois mandatos, contou com o apoio do presidente Donald Trump.

Em Maryland, Wes Moore foi reeleito governador, derrotando o republicano Dan Cox. Eleito o primeiro governador negro de Maryland em 2022, Moore é considerado um potencial candidato à Casa Branca em 2028. Veterano de guerra, Moore foi bolsista Rhodes, autor e ex-CEO de uma organização sem fins lucrativos de combate à pobreza antes de se tornar governador.

A apuração dos votos da eleição de meio de mandato nos EUA continua.

O que será definido nessas eleições?

Na terça, os norte-americanos foram às urnas pela escolha de 435 deputados da Câmara e 35 dos 100 senadores. Definirão 36 governadores, 6.139 cadeiras nos legislativos estaduais, além de milhares de prefeitos, conselheiros municipais, inspetores escolares, juízes, promotores e xerifes.