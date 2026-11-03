Carla Zambelli cobra R$ 50 por participação em comunidade para custear vida na Itália

Ex-deputada fugiu após ser condenada a 10 anos de prisão por envolvimento com invasão de sistemas do CNJ e falsificação de documentos oficiais.

A ex-deputada federal e foragida da Justiça brasileira, Carla Zambelli (PL), criou uma comunidade paga para viabilizar sua estadia na Itália. Para fazer parte, apoiadores devem contribuir com R$ 50 mensais.

Zambelli está na Itália desde o ano passado, quando fugiu do país depois de ser condenada a 10 anos de prisão por envolvimento com a invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsificação de documentos oficiais.

Na Itália, ela chegou a ser presa, mas foi liberada após a Justiça italiana negar a extradição. No momento, aguarda julgamento de extradição relacionado a outra condenação: perseguição à mão armada a um jornalista em 2022.

A comunidade foi anunciada em vídeo nas redes sociais da ex-deputada, que alegou que não pode trabalhar porque não consegue abrir uma conta de banco na Itália. Ela afirma também estar com os bens bloqueados.

"Eu tenho certeza que isso pode ajudar em alguma coisa na sua vida, mas se você um dia me admirou, eu te peço essa ajuda: para que você entre nessa comunidade e faça sua inscrição, para que eu possa me manter aqui na Itália, até as coisas se resolverem no Brasil, até eu poder ter uma oportunidade de trabalho, até eu poder abrir uma conta corrente aqui na Itália e poder resolver a minha situação financeira. Por enquanto eu preciso da sua ajuda", declarou.

Na legenda da postagem, ela afirma que vai oferecer à comunidade conteúdos exclusivos, histórias e bastidores, além de lives e convidados para tratar de assuntos "com toda a liberdade de expressão que não existe mais no Brasil."

"Se você tem condição, eu vou prover pra você conteúdos exclusivos de várias áreas de conhecimento. Nós vamos falar sobre tudo e também vou passar um pouco da experiência que eu tive na prisão e o que isso me ensinou", dispôs-se.

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