Morre Adalberto Farias Cabral, ex-presidente do TCE-PE e ex-deputado estadual

Pai do ex-deputado federal Danilo Cabral, o político exerceu três mandatos na Alepe e presidiu o Tribunal em dois períodos

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Faleceu, nesta segunda-feira (2), Adalberto Farias Cabral, ex-deputado estadual e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).

O velório e o sepultamento serão realizados nesta terça-feira (3), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, das 9h às 11h.

Natural de Surubim, no Agreste pernambucano, ele nasceu em 15 de fevereiro de 1935 e construiu uma trajetória na vida pública, com atuação na política e na administração estadual.

Adalberto era pai de Danilo Cabral, ex-deputado federal e atual secretário nacional do Ministério do Empreendedorismo. Ele deixa a esposa, Maria do Amparo, e outros cinco filhos: Lúcia Helena, Marcos Jorge (in memoriam), Glauco, Adalberto Filho e Luciana. Também deixa 13 netos e quatro bisnetos.

Carreira

Formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Adalberto exerceu três mandatos como deputado estadual, entre 1979 e 1982, 1983 e 1986 e 1987 e 1988.

Na administração municipal do Recife, ocupou os cargos de secretário de Serviços Públicos, secretário de Abastecimento e presidente da Companhia de Transportes Urbanos (CTU).

Em 1988, foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco pelo então governador Miguel Arraes de Alencar. Na instituição, presidiu o órgão em duas ocasiões: de 1992 a 1993 e de 2000 a 2001.

Ao longo da passagem pelo TCE-PE, também exerceu as funções de ouvidor-geral, vice-presidente, presidente da Primeira Câmara e corregedor-geral. Aposentou-se em fevereiro de 2005.