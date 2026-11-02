Kassab diz que governadora Raquel Lyra deve ganhar projeção nacional após segundo mandato

O presidente nacional do PSD afirmou que a gestora é a mulher de maior protagonismo na política brasileira

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), deve ganhar ainda mais projeção no cenário político nacional ao concluir o segundo mandato à frente do Executivo estadual. Em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, exibida no domingo (1º), o dirigente destacou a trajetória política da pernambucana, sua capacidade administrativa e o resultado da eleição deste ano, na qual venceu o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).

Durante a conversa, Kassab mencionou a possibilidade da governadora se tornar um nome do partido para uma eventual candidatura à Presidência da República, embora tenha ressaltado que essa discussão não está colocada neste momento.

"Ela realmente, na política brasileira, é a mulher de maior protagonismo. E, agora, vou falar a minha opinião, a minha impressão pessoal: ela, inquestionavelmente, ao final do segundo mandato, irá para o cenário nacional. Ela irá, porque é do Nordeste, é mulher, é inteligente, fala muito bem, é boa gestora e transita muito bem nesse ambiente econômico, que é fundamental. Não tem por que achar que ela não venha para o cenário nacional, acho que ela vem", declarou.

A fala ocorreu na segunda parte da entrevista, quando Kassab foi questionado sobre o crescimento político de Raquel Lyra após a reeleição e sobre o espaço que ela poderá ocupar dentro do PSD.

Para o dirigente, a experiência acumulada em diferentes funções públicas e o desempenho à frente do Executivo estadual foram determinantes para consolidar a imagem política da governadora. Ele também destacou as dificuldades enfrentadas por Raquel no início da gestão.

"Ela se elege contra tudo e contra todos. Não tinha apoio na Assembleia Legislativa, não tinha a Assembleia permanentemente cutucando ela, isso é público, e ela conseguiu superar tudo isso com um bom governo", afirmou.

Kassab associa a reeleição ao desempenho da administração estadual e à capacidade de comunicação da governadora, incluindo sua presença nas plataformas digitais. Na avaliação dele, o resultado das urnas demonstrou que Raquel conseguiu consolidar uma base política e ampliar sua influência para além de Pernambuco.

"Nada resiste a um bom governo, nada resiste a um bom governo. Ela fez um excelente governo, se reelegeu com uma votação impressionante, mostrando que é uma comunicadora excelente, ela está nesse mundo digital que a gente mencionou agora há pouco, ela é uma ela é uma player nacional,

é a mulher na política brasileira com maior expressão, por isso que eu citei ela agora há pouco

como uma player do partido para em algum momento ser candidata à presidência pública", declarou.



Apesar de reconhecer o potencial da governadora, Kassab afirmou que a consolidação de uma trajetória nacional depende da continuidade de bons resultados na administração pública. Segundo ele, o desempenho no segundo mandato será determinante para qualquer pretensão política futura.

"Se ela não for uma boa governadora, acabou qualquer sonho de quem quer vê-la galgar outros postos, porque o importante é que as pessoas cumpram seus compromissos e se saiam bem para ficar credenciadas para novos saltos", disse.

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