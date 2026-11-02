Janones se encontra com Cristina Kirchner na Argentina para discutir oposição a Milei

Encontros ocorrem em meio à projeção internacional das estratégias digitais utilizadas por Janones na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O deputado federal André Janones (Rede-MG) se reuniu com a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, para apresentar estratégias de mobilização política e digital contra o presidente Javier Milei, de olho nas eleições do próximo ano. Durante a viagem ao país, o parlamentar também se encontrou com o ex-ministro da Economia Sergio Massa, outro opositor do atual governo argentino.

"Ao lado de Cristina Kirchner para dizer ao mundo que sim, nós podemos derrotar a extrema direita! Creiam!", escreveu Janones nas redes sociais ao comentar o encontro com a ex-presidente.

Cristina Kirchner e Sergio Massa são apontados como possíveis nomes para disputar a Casa Rosada no próximo ano. Os encontros ocorrem em meio à projeção internacional das estratégias digitais utilizadas por Janones na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Criador do "Exército do Lula", canal de WhatsApp que reúne mais de 10 milhões de seguidores, Janones teve participação na mobilização de apoiadores do presidente nas redes sociais. A estratégia digital desenvolvida pelo parlamentar foi apontada como importante para a virada eleitoral de Lula e passou a servir de referência para movimentos de esquerda em outros países.

A atuação levou o deputado a ser mencionado como possível nome para comandar a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). Em entrevista ao Fantástico neste domingo, 1º, porém, o deputado afirmou que não pretende assumir um ministério no governo federal. Segundo ele, caso receba um convite, irá recusá-lo para continuar exercendo seu mandato na Câmara dos Deputados. Janones também afirmou que permanecerá na Rede e não pretende se filiar ao PT.