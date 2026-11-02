Brasileiros acampam no Paraguai para conseguir residência em meio a aumento da procura pelo país

Imprensa local aponta busca por oportunidades de estudo, trabalho e negócios, além de aumento das consultas após a eleição no Brasil

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Brasileiros começaram a acampar em frente ao Centro Cultural Mangoré, em Ciudad del Este, no Paraguai, para conseguir atendimento em um mutirão de regularização migratória iniciado nesta segunda-feira (2). A mobilização ocorre em meio ao aumento da procura de estrangeiros por residência no país, movimento liderado por cidadãos brasileiros.

A situação foi relatada pelos jornais paraguaios La Nación e Última Hora. Segundo as publicações, pessoas começaram a montar acampamentos nas calçadas próximas ao local desde a noite da sexta-feira (30), na tentativa de garantir uma das vagas disponibilizadas pelo programa MigraMóvil, da Direção Nacional de Migrações do Paraguai.

A operação segue até a sexta-feira (6) e disponibiliza 250 atendimentos por dia. As senhas são distribuídas presencialmente a partir das 7h, no próprio dia do atendimento. Quem não consegue uma vaga precisa aguardar na fila para tentar novamente no dia seguinte. De acordo com dados da autoridade migratória citados pelo La Nación, aproximadamente 95% dos pedidos atendidos nessas ações são de brasileiros.

Esta é a sexta edição do MigraMóvil em 2026. A prática de acampar nas proximidades dos postos de atendimento já havia sido observada em outras edições realizadas neste ano, diante da quantidade de pessoas interessadas em iniciar os procedimentos de residência.

Procura por residência bate recorde

O movimento em Ciudad del Este acompanha o crescimento da procura de estrangeiros por residência no Paraguai. Segundo levantamento publicado pelo jornal La Tribuna, a Direção Nacional de Migrações recebeu 49.538 solicitações de residência entre janeiro e setembro de 2026. O número já supera o total registrado durante todo o ano de 2025, quando foram contabilizados 47.687 pedidos.

Do total recebido nos nove primeiros meses deste ano, aproximadamente 31.700 solicitações foram feitas por brasileiros. Na sequência aparecem argentinos, alemães e espanhóis. Segundo Leila Olavarrieta, diretora-geral de Estrangeiros da autoridade migratória paraguaia, a quantidade de pedidos apresenta crescimento de aproximadamente 30% em relação ao ano passado.

A expectativa do órgão é ultrapassar 50 mil solicitações até o encerramento de 2026. Os brasileiros lideram o ranking de interessados em estabelecer residência no país há pelo menos três ou quatro anos, conforme a diretora informou à imprensa local.

O aumento também aparece nos dados do primeiro semestre. Em outubro, o La Nación publicou que o Paraguai havia recebido 33.243 pedidos de residência nos primeiros seis meses de 2026, alta de 62% em comparação com o mesmo período de 2025.

Interesse cresce após eleição presidencial

O interesse de brasileiros em morar no Paraguai também ganhou repercussão após as eleições no Brasil. Em reportagem publicada em 27 de outubro, o jornal paraguaio La Nación apontou um aumento expressivo nas buscas na internet por informações sobre como viver no país vizinho após o resultado das urnas.

Segundo a publicação, dados do Google Trends indicaram que as pesquisas pelo termo “como viver no Paraguai” cresceram 1.700% no domingo da eleição. Nos dias seguintes, o volume continuou entre 1.200% e 1.500% acima do registrado anteriormente.

O jornal relacionou o movimento ao interesse pelas condições tributárias e pela estabilidade do mercado paraguaio. O levantamento, entretanto, não identifica o perfil político das pessoas que fizeram as pesquisas nem permite afirmar que os interessados sejam apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ou que pretendam deixar o Brasil por razões exclusivamente políticas.

Brasileiros apontam custo de vida e estudos como motivos

Em entrevista ao Última Hora, brasileiros que aguardavam atendimento em Ciudad del Este relataram que a possibilidade de estudar, trabalhar e abrir empresas está entre os principais motivos para a mudança.

Um dos entrevistados pelo jornal, Cristian Rovenna, afirmou que pretende buscar melhores condições para a família e viabilizar os estudos da filha, de 11 anos, que deseja cursar Medicina. Ele também manifestou interesse em investir em um negócio próprio e gerar empregos no Paraguai.

Rovenna comparou os custos da formação médica nos dois países. Segundo ele, enquanto uma faculdade de Medicina no Brasil pode custar entre R$ 15 mil e R$ 18 mil, no Paraguai seria possível começar o curso com um investimento mensal de aproximadamente R$ 1,5 mil. O brasileiro também mencionou a carga tributária e os custos relacionados à contratação de trabalhadores como fatores que pesaram na escolha.

Outra entrevistada pelo jornal, Clara Danielle, viajou do Rio de Janeiro e estava residindo em Foz do Iguaçu, no Paraná, enquanto providenciava a documentação. Ela pretende se estabelecer em Ciudad del Este, estudar Medicina e abrir um negócio para sustentar a família. Segundo o relato, outros parentes também planejam viajar ao Paraguai.

O governador de Alto Paraná, César Landy Torres, citado pelo mesmo jornal, estima que Ciudad del Este tenha aproximadamente 20 mil estudantes brasileiros e seus familiares. De acordo com ele, essa população movimenta cerca de US$ 20 milhões por mês na economia local.

Como funciona a regularização

Durante a semana de atendimento do MigraMóvil, os estrangeiros podem solicitar residência temporária e permanente, prorrogação de residência temporária, substituição ou renovação de documentos migratórios e certificados de residência, entre outros procedimentos.

Os atendimentos são realizados presencialmente, e as senhas são pessoais, intransferíveis e válidas apenas para o dia em que são emitidas. Não há possibilidade de agendamento antecipado para os dias seguintes.

Conforme informou a Direção Nacional de Migrações ao La Nación, os documentos de residência temporária e permanente solicitados nos três primeiros dias da operação, desde que aprovados, poderão ser retirados no sábado (7), no próprio Centro Cultural Mangoré. Os demais serão disponibilizados posteriormente nos postos migratórios de cada cidade, em prazo de até 15 dias.

A residência temporária tem validade de até dois anos e pode ser renovada por igual período. Ela também é uma etapa necessária para quem pretende solicitar a residência permanente. Durante a vigência da autorização, o estrangeiro pode estudar e trabalhar legalmente no país, além de sair e retornar ao território paraguaio.

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Reprodução/ La Nación