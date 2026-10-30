TJPE concede liminar a defesa do deputado estadual eleito Emerson Freitas, dando acesso a decisão de mandado de prisão

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco, a liminar garante aos advogados acesso ao processo, mas a decisão de prisão preventiva permanece

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), através do desembargador Demócrito Reinaldo Filho, do Plantão Judiciário Criminal de 2º Grau, concedeu liminar em mandado de segurança apresentado pela defesa do influenciador digital e deputado estadual eleito Emerson Freitas (MDB), permitindo que tenha acesso ao processo e aos fundamentos da ordem de prisão contra o parlamentar.

"A decisão determina que o advogado do investigado seja habilitado no processo e tenha acesso aos documentos já registrados nos autos, incluindo a decisão que decretou a prisão preventiva, o respectivo mandado e os elementos que fundamentaram a medida", informou a nota enviada pelo TJPE.

Para o advogado Weryd Simões, o Tribunal de Justiça de Pernambuco corrigiu o erro de impedir que a defesa do investigado tenha acesso ao processo. "A lei prevê medidas sigilosas, mas tudo aquilo que já foi documentado, que está recolhido no inquérito e no processo, deve ser facultado à defesa. Isso é o cumprimento da lei, isso não é um privilégio de Emerson. Isso é um direito de qualquer cidadão. Se responde a um processo, ele tem o direito de ter acesso absolutamente a tudo que já foi registrado no processo... E foi isso que o Tribunal reconheceu no dia de hoje", declarou o representante jurídico.

Ainda de acordo com o TJPE, a liminar concedida a defesa do deputado estadual não anula a decisão de se efetuar a prisão preventiva contra o investigado. "É garantido o direito à ampla defesa e à consulta, pelo advogado, dos elementos de prova já documentados, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal (STF). Porém, a liminar não revoga a prisão preventiva nem interfere no mérito da decisão que determinou a custódia. A medida assegura exclusivamente o acesso da defesa aos documentos já produzidos, preservando o sigilo das diligências que ainda estejam em andamento e cuja divulgação possa comprometer sua eficácia", explicou o comunicado o Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Sobre a possibilidade de Emerson Freitas se apresentar voluntariamente à polícia, já que a decisão de prisão preventiva ainda está em vigor, Weryd Simões reforçou que seu cliente já havia feito isso anteriormente para prestar esclarecimentos no curso das investigações, mas que agora precisa tomar conhecimento dos fatos que estão no processo.

"Emerson Freitas sempre esteve à disposição da Polícia Civil e das autoridades do Estado de Pernambuco. Ele foi voluntariamente à sede do GOE, mesmo sem ter sido intimado para isso. Agora, com o acolhimento da defesa por parte do Tribunal, para que seja dado acesso absolutamente tudo que já foi produzido, precisamos tomar ciência dessa decisão (de prisão preventiva)", disse Weryd Simões.

Até o momento, Emerson Freitas segue foragido e não se apresentou à polícia.

O caso



O deputado estadual eleito Emerson Freitas está sendo acusado de se passar por policial militar para extorquir uma mulher vítima de violência doméstica.

Ele se apresentava como “sargento Emerson”, supostamente lotado na Casa Civil, e dizia ser homem de confiança da governadora Raquel Lyra (PSD) e da vice, Priscila Krause (PSD). Em buscas na casa do influenciador, a Polícia Civil apreendeu munições de uso restrito, um distintivo policial e um gorro da PM.

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Emerson se apresenta como jornalista investigativo e ficou conhecido por vídeos sobre crimes no estado. Teve 49.254 votos em 4 de outubro e foi o segundo mais votado do MDB.

A posse na Alepe está prevista para 1º de fevereiro de 2027.