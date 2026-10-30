Pernambucanos são cotados para ministérios no quarto governo Lula

Além dos possíveis novos integrantes da Esplanada, pernambucanos que já comandam pastas federais também aguardam definições

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Passada a eleição, com o resultado favorável de reeleição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último domingo (25), já começam as articulações para a formação do quarto governo do petista, que terá início em janeiro de 2027. A reorganização da Esplanada dos Ministérios deve envolver a permanência de integrantes da atual equipe, a chegada de novos aliados e mudanças no comando de áreas estratégicas.

Nesse cenário, Pernambuco também aparece nas negociações. Entre os nomes cotados para integrar o próximo governo estão o ex-prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), além do ex-ministro Silvio Costa Filho (Republicanos). Ao mesmo tempo, ministros pernambucanos que já integram a equipe de Lula aguardam as definições sobre o futuro de suas pastas.

A definição dos nomes para o quarto mandato deve envolver negociações com a base aliada e outras legendas que possam ampliar o apoio do governo no Congresso Nacional. O presidente deve se reunir pessoalmente com lideranças de partidos do Centro na próxima semana para discutir a governabilidade de seu quarto mandato e a distribuição de cargos na Esplanada dos Ministérios.

Para Pernambuco, o resultado dessas conversas poderá significar a entrada de novas lideranças, além da continuidade ou do remanejamento de nomes que já ocupam cargos federais.

João Campos é cotado para Ciência e Tecnologia

Derrotado na disputa pelo Governo de Pernambuco, João Campos passou a ser apontado como um dos nomes que podem integrar a próxima equipe ministerial de Lula. Presidente nacional do PSB, o ex-prefeito do Recife tem interlocução com o governo federal e pode ganhar espaço na estrutura do Executivo a partir de 2027.

Uma das possibilidades mencionadas nos bastidores é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, atualmente comandado por Luciana Santos, também pernambucana. A pasta tem uma ligação histórica com a família Campos: o pai de João, Eduardo Campos, ocupou o mesmo ministério durante o primeiro governo Lula.

Eduardo da Fonte entra no radar do PP

Outro pernambucano citado nas articulações é o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), o parlamentar aparece entre os nomes que podem ser considerados para ocupar um ministério no próximo governo.

A possibilidade está relacionada às conversas entre a legenda e o Palácio do Planalto sobre a ampliação da participação do partido na administração federal. A interlocução de Eduardo da Fonte com lideranças nacionais e a relação política construída com Lula podem favorecer sua entrada nas negociações.

Silvio Costa Filho pode retornar ao Governo

O deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos) também aparece entre os pernambucanos que podem ocupar uma pasta no Lula 4, retornando ao primeiro escalão do governo federal. Ele comandou o Ministério de Portos e Aeroportos durante parte do terceiro mandato de Lula, mas deixou o cargo em março de 2026 para disputar as eleições, tendo vencido para exercer ais um mantado como deputado na Câmara Federal.

Nas articulações para o próximo mandato, o nome do parlamentar é citado para a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela interlocução do governo com o Congresso Nacional e os partidos políticos. A eventual indicação também representaria uma possibilidade de aproximação do Republicanos com o governo petista.

Quem são os pernambucanos que já estão no governo?

Além dos nomes cotados para entrar na equipe, Pernambuco já tem representantes em diferentes áreas da administração federal. Parte deles pode permanecer no próximo mandato, enquanto outros estão sujeitos a mudanças na composição ministerial.

São eles: André de Paula (PSD), ministro da Agricultura e Pecuária; Luciana Santos (PCdoB), da Ciência, Tecnologia e Inovação; Wolney Queiroz (PDT), da Previdência Social; e Frederico de Siqueira Filho, das Comunicações.

Outro nome é o de Jorge Messias, chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), que também pode ter futuro pode ser impactado pela possibilidade de ser novamente indicado por Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A permanência ou o remanejamento dos demais nomes ainda depende das negociações para a formação do próximo governo.

Defesa

Também compõe a equipe o ministro José Múcio Monteiro, da Defesa, que já manifestou ao presidente o desejo de deixar o cargo ao fim do mandato.

Na sucessão de Múcio, o presidente avalia a possibilidade de indicar uma mulher civil para comandar a pasta, que desde sua criação, em 1999, foi chefiada exclusivamente por homens.

Entre os nomes mencionados nas conversas estão Cinara Wagner Fredo, atual secretária-geral do Ministério da Defesa e apontada como favorita por Múcio, a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, e a ex-ministra Simone Tebet.





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