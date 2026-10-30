Michelle faz postagem em nome de Jair Bolsonaro e defende 'respeito' a aliados

Segundo a ex-primeira-dama, o momento no grupo político é de "união" e não de "procurar culpados"

por Estadão Conteúdo
Michelle faz postagem em nome de Jair Bolsonaro e defende 'respeito' a aliados
Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro - PR

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Senadora eleita pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL) se manifestou nesta sexta-feira, 30, em nome de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e defendeu aliados como Damares Alves (Republicanos), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Nikolas Ferreira (PL) e o pastor Silas Malafaia. Segundo Michelle, o momento no grupo político é de "união" e não de "procurar culpados".

A ex-primeira-dama disse que o marido é "muito grato pelo empenho e sacrifício que cada um fez em prol da campanha" do senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno das eleições presidenciais, e "se entristece quando vê notícias falsas, atribuindo a ele manifestações mentirosas, que pregam a divisão e apontam injustamente supostos 'culpados'", como Damares, Tarcísio, Nikolas, Malafaia e "outros que estão sendo atacados".

Segundo Michelle, os sentimentos verdadeiros de Bolsonaro pelos aliados são de "respeito, carinho e união". Na publicação, feita no formato story do Instagram, Michelle afirma que os tempos "são difíceis" e que é preciso refletir antes de agir, e recomenda que o grupo político não caia em "enganações" que provocam "divisão".

No último dia 27, horas antes de fugir para os Estados Unidos, Flávio visitou o pai, que está em prisão domiciliar em Brasília por tentativa de golpe de Estado. Após chegar nos EUA, o senador publicou uma carta aberta nas redes sociais não reconhecendo o resultado das eleições e se autodeclarando "o verdadeiro presidente eleito". Mais tarde a postagem foi republicada e a autodeclaração mudou para "líder do Brasil".

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Depois da publicação da carta, o PL reconheceu o resultado das urnas, assim com outros partidos e aliados que fizeram parte da base de apoio do senador. Em entrevista exclusiva ao Estadão, Tarcísio de Freitas também se manifestou pelo reconhecimento e declarou que aconselhou Flávio a não sair do País.


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