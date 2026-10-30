Em Paris, governadora Raquel Lyra discute modernização da frota de ônibus da RMR e abastecimento de água com Agência Francesa de Desenvolvimento

Reunião também tratou de possibilidades de financiamento para projetos de mobilidade elétrica e ações voltadas à melhoria da infraestrutura no Estado

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A governadora Raquel Lyra (PSD) esteve reunida, nesta sexta-feira (30), em Paris, na França, com representantes da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O encontro teve como pauta a busca por recursos para projetos de mobilidade urbana e abastecimento de água em Pernambuco, com atenção especial à Região Metropolitana do Recife (RMR).

Na reunião, a gestora apresentou ao diretor adjunto do Departamento da América Latina da AFD, Alain Humen, propostas para modernizar e reduzir as emissões de carbono da frota de ônibus que circula na RMR. As conversas também envolveram alternativas para ampliar e melhorar o fornecimento de água na região metropolitana e em outras áreas do Estado.

“Estamos na Agência Francesa de Desenvolvimento discutindo mobilidade e água pra Região Metropolitana do Recife e para Pernambuco. Quero agradecer muito pela recepção para tratar de temas tão relevantes, que irão assegurar maior desenvolvimento para nossa região. Vamos ter encontro em Recife também para continuar avançando e garantir um Pernambuco cada vez mais forte”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Como parte das tratativas, o Governo de Pernambuco pediu à agência francesa uma proposta de financiamento para estruturar os projetos. A previsão é que os recursos possam contemplar a renovação da frota de transporte coletivo, intervenções na infraestrutura, compra de equipamentos e suprimentos, além da contratação de serviços especializados, consultorias e estudos técnicos.

Raquel Lyra firma acordo internacional para modernizar gestão de espaços culturais de Pernambuco Leia Também

Outro assunto abordado foi o E-MOTION, programa regional que oferece suporte financeiro a iniciativas de mobilidade elétrica na América Latina. A proposta é ampliar o uso de ônibus elétricos e apoiar governos na implementação de políticas públicas e projetos voltados à eletromobilidade. Além do Brasil, participam da iniciativa Argentina, Colômbia, Costa Rica, México, Peru e República Dominicana.

Transição energética

A modernização do transporte público integra a meta estabelecida pelo Governo de Pernambuco de tornar a frota de ônibus mais eficiente até 2030. Entre as medidas adotadas pela gestão estadual está a aquisição de 100 ônibus elétricos climatizados e 50 carregadores, em parceria com o Governo Federal.

Atualmente, o sistema de transporte público pernambucano reúne aproximadamente 2.500 ônibus, responsáveis pelo deslocamento diário de cerca de 1,4 milhão de passageiros.

Participaram da reunião o secretário-chefe de Gabinete da Governadora, Eduardo Vieira; o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça; o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho; o secretário de Comunicação, Rodolfo Costa Pinto; o secretário da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais, João Salles; a gerente-geral de Relações Internacionais, Marina Silva; e o diretor adjunto da Divisão de Mobilidade e Infraestrutura Digital da AFD, Stephane Carcas.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo