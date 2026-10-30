Democratas dos EUA questionam governo Trump sobre possível ajuda na fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil

Carta assinada por 25 parlamentares pede esclarecimentos sobre vistos, restrições judiciais e pagamento de jatinho usado na viagem do senador aos EUA

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Políticos democratas do Congresso dos Estados Unidos confeccionaram uma carta, encaminhada ao Secretário de Estado Marco Rubio, para questionar qual papel o governo Trump desempenhou na fuga do senador Flávio Bolsonaro do Brasil. O documento foi enviado nesta quinta-feira (29).

A carta foi assinada por um grupo de 25 democratas da Câmara dos Deputados, entre eles estão membros do Comitê de Relações Exteriores da Câmara. O grupo é liderado pelas deputadas Sydney Kamlager-Dove e Dina Titus.

No documento, eles questionam se Trump ajudou Flávio a fugir, se ele estaria ciente das investigações criminais abertas contra o senador, além de perguntar sobre o processo de emissão de vistos para a entrada da família Bolsonaro nos EUA.

O grupo também menciona reportagens da imprensa norte-americana que afirmam que o governo Trump ajudou na fuga e que teria pago pelo voo de jatinho particular usado na ação.

"A questão central é simples: o Departamento de Estado, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil ou qualquer outra agência do governo americano ajudou o senador Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos ou a entrar no país, apesar da suposta restrição judicial brasileira à sua saída?", diz trecho da carta.

Os políticos também buscam esclarecer se o governo Trump tinha conhecimento das restrições impostas pela Justiça brasileira ao senador, que incluíam a proibição de deixar o país e a obrigação de entregar os passaportes.

Segundo uma consulta ao sistema U.S. Customs and Border Protection - CBP (Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos), Flávio Bolsonaro recebeu autorização do governo americano para permanecer por 1 ano no país.