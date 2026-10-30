Democratas dos EUA questionam governo Trump sobre possível ajuda na fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil

Carta assinada por 25 parlamentares pede esclarecimentos sobre vistos, restrições judiciais e pagamento de jatinho usado na viagem do senador aos EUA

por Anaís Coelho
Democratas dos EUA questionam governo Trump sobre possível ajuda na fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil
Flávio Bolsonaro desembarca em Miami - Marta Lavandier/AP Photo/Estadão Conteúdo

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Políticos democratas do Congresso dos Estados Unidos confeccionaram uma carta, encaminhada ao Secretário de Estado Marco Rubio, para questionar qual papel o governo Trump desempenhou na fuga do senador Flávio Bolsonaro do Brasil. O documento foi enviado nesta quinta-feira (29).

A carta foi assinada por um grupo de 25 democratas da Câmara dos Deputados, entre eles estão membros do Comitê de Relações Exteriores da Câmara. O grupo é liderado pelas deputadas Sydney Kamlager-Dove e Dina Titus.

No documento, eles questionam se Trump ajudou Flávio a fugir, se ele estaria ciente das investigações criminais abertas contra o senador, além de perguntar sobre o processo de emissão de vistos para a entrada da família Bolsonaro nos EUA.

O grupo também menciona reportagens da imprensa norte-americana que afirmam que o governo Trump ajudou na fuga e que teria pago pelo voo de jatinho particular usado na ação.

"A questão central é simples: o Departamento de Estado, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil ou qualquer outra agência do governo americano ajudou o senador Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos ou a entrar no país, apesar da suposta restrição judicial brasileira à sua saída?", diz trecho da carta.

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Os políticos também buscam esclarecer se o governo Trump tinha conhecimento das restrições impostas pela Justiça brasileira ao senador, que incluíam a proibição de deixar o país e a obrigação de entregar os passaportes.

Segundo uma consulta ao sistema U.S. Customs and Border Protection - CBP (Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos), Flávio Bolsonaro recebeu autorização do governo americano para permanecer por 1 ano no país.

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