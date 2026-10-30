Defesa de deputado eleito Emerson Freitas contesta prisão e aponta irregularidades em investigação

Advogados afirmam que parlamentar compareceu espontaneamente à polícia e questionam vazamento de informações de procedimento sob segredo de Justiça

por JC
Defesa de deputado eleito Emerson Freitas contesta prisão e aponta irregularidades em investigação
Deputado estadual eleito Emerson Freitas - Foto: Reprodução/Instagram

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A defesa do deputado estadual eleito Emerson Freitas (MDB) contestou a prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco e apontou supostas irregularidades na investigação que apura o envolvimento do influenciador em um caso de extorsão.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (29), os advogados afirmaram que o parlamentar eleito colaborou espontaneamente com as autoridades e questionaram a divulgação de informações de um procedimento que tramita sob segredo de Justiça.

Segundo a defesa, Emerson compareceu ao Grupo de Operações Especiais (GOE), em 15 de outubro, mesmo sem ter sido intimado. Na ocasião, prestou depoimento e solicitou acesso integral ao inquérito. Cinco dias depois, em 20 de outubro, os advogados também teriam requerido acesso ao procedimento perante a 36ª Promotoria de Justiça e habilitação nos autos judiciais.

A manifestação ocorre um dia após a repercussão da decisão da 15ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que decretou a prisão preventiva do deputado eleito.

Para os advogados, a investigação apresenta nulidades e questionamentos quanto à existência de elementos probatórios idôneos.

A defesa também criticou o que classificou como divulgação seletiva de informações à imprensa enquanto os advogados ainda tentavam obter acesso aos autos. O comunicado cobra a apuração de um possível vazamento de dados de um procedimento sigiloso.

Investigação

Emerson Freitas responde a uma ação penal por extorsão e tornou-se réu em março deste ano, após ser acusado de se passar por integrante da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para aplicar um golpe contra uma mulher vítima de violência doméstica.

O caso foi revelado pela Marco Zero Conteúdo. Segundo a reportagem, ele se apresentou à vítima como “sargento Emerson”, vinculado à Casa Civil, e afirmou ser homem de confiança da governadora Raquel Lyra (PSD) e da vice-governadora Priscila Krause (PSD).

Durante as investigações, a Polícia Civil realizou buscas na residência do influenciador e apreendeu munições de uso restrito, um distintivo policial, um gorro da Polícia Militar e outros objetos.

Nas eleições de 4 de outubro, Emerson foi eleito deputado estadual com 49.254 votos. Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, ele se apresenta como jornalista investigativo e publica vídeos sobre assassinatos e casos de violência em Pernambuco. A posse na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) está prevista para 1º de fevereiro de 2027.

Defesa fala em perseguição política

No comunicado, os advogados afirmam que as acusações são infundadas e não têm relação com a atuação político-partidária de Emerson. A nota também levanta a hipótese de perseguição e intimidação política, com o questionamento: “A quem interessa calar a voz de Emerson Freitas?”.

O próprio deputado eleito afirma que não pretende recuar diante da decisão judicial. “Não me curvarei à intimidação, à censura ou a qualquer tentativa de perseguição”, declarou.

A defesa afirma que não reivindica privilégios, mas exige respeito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência.

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