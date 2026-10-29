TJPE lança ferramenta para automatizar intimações e reduzir tempo de tramitação de processos

Tecnologia pode eliminar intervalo médio de 32 dias entre a assinatura de decisões judiciais e o início de seu cumprimento

por JC
TJPE lança ferramenta para automatizar intimações e reduzir tempo de tramitação de processos
Tribunal de Justi&ccedil;a de Pernambuco (TJPE)

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O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) começa a utilizar, nesta quinta-feira (29), uma ferramenta tecnológica para automatizar a intimação das partes após a assinatura de sentenças, acórdãos e decisões terminativas.

Batizada de Motor de Intimações Automatizadas, a solução tem potencial para eliminar um intervalo médio de 32 dias entre a assinatura da decisão judicial e o início de seu cumprimento.

A ferramenta será apresentada às 11h, no gabinete da Presidência do TJPE, no Palácio da Justiça, no Recife.

A iniciativa integra o programa +TJPE, voltado à transformação digital do Judiciário estadual, e atende à prioridade da gestão do presidente do tribunal, desembargador Francisco Bandeira de Mello, de ampliar a agilidade e a eficiência dos serviços judiciais.

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Atualmente, após a assinatura de uma decisão, um servidor precisa analisar o documento, identificar as providências necessárias e realizar os procedimentos para intimar as partes envolvidas.

Segundo o tribunal, essa atividade consome, em média, cinco minutos por intimação, sem contar o tempo dedicado ao controle e ao acompanhamento dos prazos processuais.

O TJPE realiza cerca de 3 milhões de intimações por ano, o equivalente a 250 mil por mês. Com a automatização, a expectativa é reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas e acelerar o andamento dos processos.

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