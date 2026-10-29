Rafael Fonteles: Nunca tratei com Lula ou qualquer outra pessoa sobre cargos

Eleito governador do Piauí, Fonteles é o principal cotado a assumir o Ministério da Fazenda. Ele negou que vai se encontrar com Lula e debater assunto

por Estadão Conteúdo
Rafael Fonteles: Nunca tratei com Lula ou qualquer outra pessoa sobre cargos
Rafael Fonteles (PT), governador e candidato à reeleição no Piauí - Divulgação

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O governador do Piauí, Rafael Fonteles, negou ter discutido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e também com outras pessoas a possibilidade dele assumir um cargo no quarto mandato do petista. Como mostrou o Broadcast Político, Fonteles é o principal cotado, por ora, a assumir o Ministério da Fazenda.

Nesta quinta-feira, 29, passou a circular na imprensa que Lula fará uma visita ao Piauí, na próxima semana, para fazer um convite oficial a Fonteles. O governador negou haver este encontro no X.

"Reforço o que disse em algumas entrevistas: nunca tratei com o Presidente Lula ou com qualquer outra pessoa (seja familiar, amigo, aliado ou adversário) sobre cargos no seu próximo mandato e muito menos sobre política econômica. Informo também que não tenho conhecimento sobre nenhuma visita do Presidente ao nosso Estado", disse o governador do Piauí.

Na publicação, Fonteles também disse que deu uma "modesta contribuição" para a virada histórica de Lula, eleito com 64 milhões de votos, sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) no pleito do último domingo. O governador do Piauí, depois do primeiro turno, passou a ser o coordenador da comunicação do presidente e passou a bater ponto diariamente nos encontros da campanha em Brasília.

Com a vitória de Lula, Fonteles, que é matemático e bem quisto pelo mercado, passou a ser cotado para assumir a Fazenda. O principal obstáculo é o fato de ele ter sido reeleito, no último dia 4, governador do Piauí com 70,90% dos votos válidos, a maior vitória em porcentual do País.

Como mostrou o Broadcast Político, se Fonteles assumir um cargo no governo Lula sem sequer tomar posse do governo do Piauí, será a primeira vez em 108 anos que um político eleito pelo povo decide não assumir o governo estadual.

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Imagem de Estadão Conteúdo

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