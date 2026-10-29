PT elege pautas principais do quarto governo Lula

Novo mandato de Lula, o quarto dele como presidente, tratará reformas do Judiciário e política e regulação das big techs como prioridade.

por Estadão Conteúdo
PT elege pautas principais do quarto governo Lula
Opresidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou seus 81 anos de idade ao lado de apoiadores, nesta terça-feira (27) - WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO

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O PT, por meio de nota, declarou que o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá como pautas principais a reforma do Judiciário e do sistema político. Outro ponto prioritário, segundo o partido, é a regulação das big techs.

"O novo mandato deve abrir um ciclo de transformações estruturais, com destaque para a reforma do sistema de Justiça, a reforma do sistema político-eleitoral e a regulação democrática das grandes plataformas digitais. É preciso aprofundar a democracia, enfrentar desigualdades históricas e garantir que o desenvolvimento do Brasil se traduza em melhores condições de vida para sua população", diz a nota do PT.

De acordo com o partido, Lula foi reeleito presidente com mais de 64 milhões de votos no último domingo para realizar mudanças, e este quarto mandato deve ser "abrir um ciclo de transformações". O PT destacou ainda que a vitória nas urnas "ultrapassou fronteiras partidárias".

O partido creditou a mobilização popular ao protagonismo da vitória de Lula. Também foi destacado manifestações organizadas pela juventude e a participação do movimento negro, dos LGBTs e das mulheres na reta final da campanha.

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Imagem de Estadão Conteúdo

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