Justiça decreta prisão de deputado eleito Emerson Freitas por suspeita de extorsão

O influenciador se elegeu pelo MDB com 49.254 votos e deve assumir mandato na Alepe em fevereiro de 2027

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A Justiça de Pernambuco decretou, nesta quinta-feira (29), a prisão preventiva do deputado estadual eleito Emerson Freitas (MDB), investigado por suspeita de extorsão contra uma mulher vítima de violência doméstica. A decisão foi assinada pelo juiz Abérides Nicéas de Albuquerque Filho, da 15ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

De acordo com o mandado de prisão obtido pelo Jornal do Commercio, o magistrado recebeu a denúncia apresentada contra ele e Rizelly da Silva Santos. A decisão prevê ainda a revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar em 90 dias, conforme estabelece o Código de Processo Penal.

No início de 2026, Emerson Freitas tornou-se réu por suspeita de se passar por policial militar para aplicar um golpe contra uma mulher vítima de violência doméstica. O caso foi revelado pela Marco Zero Conteúdo.

Segundo a reportagem, o influenciador teria se apresentado à vítima como “sargento Emerson”, vinculado à Casa Civil, fingindo ser policial militar e afirmando ser homem de confiança da governadora Raquel Lyra (PSD) e da vice-governadora Priscila Krause (PSD).

Durante as investigações, a Polícia Civil de Pernambuco realizou buscas em um endereço ligado ao investigado. Na ocasião, foram apreendidos munições de uso restrito, um distintivo policial e um gorro da Polícia Militar, além de outros itens.

No registro da candidatura de Emerson à Justiça Eleitoral, consta uma ação penal sob segredo de Justiça que envolve suspeitas de falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato e crimes previstos no Sistema Nacional de Armas.

Em nota, o MDB de Pernambuco disse ter tomado conhecimento da decisão envolvendo Emerson, por meio da imprensa.

O partido disse que irá acompanhar o caso e aguardar "os esclarecimentos das autoridades competentes, reafirmando seu respeito ao devido processo legal, ao amplo direito de defesa e à presunção de inocência".

Quem é Rizelly

Além de Emerson, Rizelly da Silva Santos também é citada na denúncia recebida pela Justiça. Ela atuou como secretária parlamentar no gabinete do deputado estadual Alberto Feitosa (PL), de onde foi exonerada em 2021.

Rizelly também exerceu a função de assistente parlamentar na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Em 2023, foi formalizada sua exoneração definitiva, por determinação da presidência da Casa.

Mandato na Alepe

Emerson Freitas disputou uma eleição pela primeira vez em 2026. Filiado ao MDB, foi eleito deputado estadual com 49.254 votos, o equivalente a 0,94% dos votos válidos em Pernambuco.

A posse dos novos deputados estaduais está prevista para 1º de fevereiro de 2027, durante sessão solene na Assembleia Legislativa de Pernambuco.



