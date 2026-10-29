Ex-presidente do BRB diz à PF que negócio com Master foi ordenado por Ibaneis com Vorcaro

O depoimento foi colhido pela PF e enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) em conjunto com o relatório que promoveu o indiciamento de Vorcaro

por Estadão Conteúdo
Ex-presidente do BRB diz à PF que negócio com Master foi ordenado por Ibaneis com Vorcaro
Daniel Vorcaro - Lula Marques/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, afirmou em depoimento prestado à Polícia Federal (PF) que o negócio com o Banco Master foi acertado em uma reunião entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

Procurada, a defesa de Ibaneis ainda não se manifestou e o espaço segue aberto.

O depoimento foi colhido pela PF no último dia 15 e enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) em conjunto com o relatório que promoveu o indiciamento de Vorcaro e Paulo Henrique por crimes financeiros.

"Dia 24 de setembro eu recebo uma mensagem no meu celular que me convoca pra uma reunião à noite na casa do Daniel Vorcaro, [mensagem] do gabinete do governador Ibaneis Rocha. Eu até falo 'puxa, eu tô viajando, tô na Bahia', eu tento fugir. E não dava pra fugir do jantar. Eu falei: vou ficar só 15 minutos nesse jantar. Mas eu chego, volto de Salvador e vou pra esse jantar. Já digo logo, não posso ficar muito tempo. Chego no jantar, tem algumas pessoas no jantar, entre elas o governador Ibaneis e o Daniel Vorcaro. O governador fala: 'olha Paulo, eu queria te apresentar o Daniel'. Eu falei: 'Eu já conheço, a gente faz algumas cessões de crédito e tal'. Mas ele diz: 'Paulo, estrutura uma venda do BRB para o Master'. Essa é uma parte que não apareceu na investigação, até onde eu vi", disse o ex-presidente do BRB em depoimento.

Paulo Henrique afirmou ter ficado "surpreso" com a ordem e disse que havia sete pessoas na reunião. "Eu falo 'tá certo', e eu tava querendo ir pra porta. Aí o Daniel fala: 'É, mas é banco público, normalmente troca governo depois de um tempo, eu preciso de um acordo de acionista que me garanta controle'", relatou.

A investigação da Polícia Federal já apontou que o BRB fez dois aumentos de capital de forma fraudulenta para permitir que fundos e pessoas ligadas a Vorcaro adquirissem participação acionária no banco público do DF, que chegou a 23,5%.

Como mostrou o Estadão, diálogos do celular de Paulo Henrique mostram que ele mesmo direcionou a venda de participação acionária para pessoas ligadas a Vorcaro. A PF suspeita que essa operação foi montada para dar lastro ao BRB na tentativa de compra do Banco Master - barrada pelo Banco Central em setembro do ano passado.

'Fui pego de surpresa de maneira contrária'

No depoimento, Paulo Henrique afirmou pela primeira vez que foi contrário à operação e disse ter tentado convencer Ibaneis a recuar na venda de participação acionária ao Master, porque poderia acabar resultando em uma privatização do BRB.

"No outro dia 7h30 da manhã eu mando mensagem. Quero conversar. Comecei a dar andamento mas quero conversar. Depois essa reunião é marcada no gabinete do governador, eu vou ao governador e digo: 'chefe, não concordo com essa operação. A gente prometeu que não ia privatizar o banco, o banco tá dando um resultado extraordinário, o banco é chave pro Distrito Federal, a gente opera todos os programas sociais, a gente fez o plano de saúde dos servidores, a gente deu naming rights da Arena, a gente tá reformando o autódromo, o banco é o coração de Brasília", contou à PF.

Nesse momento, Paulo Henrique foi interrompido pela delegada Janaína Palazzo, responsável pelo caso, que lhe fez uma pergunta: "Então o senhor foi contra? Nesse momento".

Paulo Henrique respondeu que foi "pego de surpresa", mas relatou que Ibaneis tratou a operação como uma decisão do acionista majoritário, que é o governo do Distrito Federal.

"Eu fui pego de surpresa, mas pego de surpresa de maneira contrária. E aí nessa reunião ele fala: 'Paulo, é uma decisão do acionista'. E é mesmo, porque é uma venda de ações. Tá fora do BRB. O que ele tinha que pedir é: estruture, veja, faça modelos"

Paulo Henrique Costa tentou fazer uma delação premiada, mas a negociação foi rejeitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). No depoimento, ele defendeu a compra de carteiras do Master pelo BRB e disse que não provocaram prejuízos ao banco do DF.

Ao narrar o início do negócio, Paulo Henrique disse que as tratativas foram realizadas em um encontro na casa de Vorcaro diretamente com a participação de Ibaneis Rocha.

O ex-presidente do BRB não quis dar detalhes sobre os outros participantes do encontro nem sobre os diálogos, já que não conseguiu fazer um acordo de delação. Mas atribuiu a negociação a Ibaneis no depoimento à PF, que integra oficialmente a investigação e não tem relação com as negociações de delação premiada. As informações, portanto, podem ser usadas como elementos de prova pela PF para o avanço das investigações relacionadas ao ex-governador do DF.

Paulo Henrique diz que compra de carteiras do Master era estratégia de crescimento

Paulo Henrique Costa afirmou em depoimento à PF que a compra de carteiras do Master fazia parte de estratégia de crescimento do banco estatal acordada com Ibaneis.

"Lá em 2018, o BRB era um banco apático, obsoleto, que atuava só no DF com consignado com servidor público daqui. Na nossa visão, não cumpria nem papel de instituição financeira nem o papel de banco público. E, para mim, considerando a experiência e o que a gente conhece de concorrencial, fadado a ser fisgado", disse em oitiva.

O ex-executivo é investigado por corrupção. Segundo as investigações, ele teria recebido imóveis de luxo em troca da compra de carteiras podres do banco de Vorcaro. A fraude supera os R$ 12 bilhões e gerou um rombo nas contas do BRB, que busca meios de equacioná-las.

Paulo Henrique afirma que os planos foram chancelados pelas áreas de controle do BRB depois de terem sido aprovadas pelo próprio Ibaneis.

"Então, naquele momento, a gente definiu com o então governador eleito e depois isso foi tudo submetido às instâncias de governança do BRB e aprovado, com os ajustes que essas instâncias trouxeram, um planejamento estratégico, em que o BRB mudaria sua atuação. Ele passaria a ser um banco completo, um banco com presença no País inteiro, um banco maior, um banco mais moderno, um banco rentável", disse.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.