Assessor de Trump teria ajudado a organizar viagem de Flávio Bolsonaro aos EUA

Wall Street Journal e New York Times apontam participação de assessores de Trump e Milei na articulação da viagem do senador aos Estados Unidos.

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Jornais dos Estados Unidos apontaram a participação de pessoas ligadas aos governos de Donald Trump e Javier Milei na articulação da viagem do senador Flávio Bolsonaro (PL) e de familiares para os Estados Unidos.

O Wall Street Journal publicou na noite de quarta-feira (28) que Jason Miller, assessor de comunicação da Casa Branca, ajudou a conseguir o avião particular utilizado no transporte da família. Segundo o jornal, Santiago Caputo, um dos principais assessores do presidente argentino, Javier Milei, também participou da operação.

De acordo com a publicação, após cruzar a fronteira do Brasil com a Argentina, o carro de Flávio foi escoltado pela Polícia de Segurança Aeroportuária argentina até o controle de imigração do Aeroporto Internacional das Cataratas do Iguaçu.

O jornal informou ainda que Caputo manteve contato direto com Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, que vive nos Estados Unidos desde o ano passado. No aeroporto, um jato particular da empresa Baires Fly aguardava a família.

New York Times também aponta participação de assessor da Casa Branca

Nesta quinta-feira (29), o New York Times também publicou informações sobre o envolvimento de Jason Miller na viagem. Segundo o jornal, Eduardo Bolsonaro atuou como contato direto entre o assessor americano e os responsáveis pela articulação.

A publicação afirma que o plano começou a ser organizado na segunda-feira (26).

Miller voltou a integrar temporariamente a equipe da Casa Branca em setembro. Ele já havia trabalhado como um dos principais assessores de Trump durante o primeiro mandato e nas duas campanhas presidenciais do republicano.

Em 2021, Miller esteve no Brasil e se encontrou com o então presidente Jair Bolsonaro (PL) e com o então deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ao embarcar de volta aos Estados Unidos, foi detido para prestar depoimento por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que investigava manifestações antidemocráticas.

Trump autorizou entrada de Flávio nos Estados Unidos

O presidente Donald Trump confirmou que autorizou a entrada de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. O senador e seus familiares receberam uma autorização temporária, geralmente utilizada em situações humanitárias. Esse tipo de permissão permite que a pessoa permaneça no país enquanto regulariza sua situação migratória.

O Departamento de Estado americano não confirmou qual será o tipo de visto concedido ao senador. Segundo informações divulgadas pela imprensa dos Estados Unidos, o governo pretende acelerar o processo para a concessão do status de residente permanente, conhecido como green card.

Esse é o mesmo tipo de autorização concedido a Eduardo Bolsonaro. Para a maioria dos imigrantes, o processo de obtenção da residência permanente pode levar anos.

Trump chama eleição brasileira de “grande vergonha” e afirma que Lula pediu neutralidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesta quinta-feira (29) como uma “grande vergonha” a eleição que reconduziu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência. O republicano afirmou que não apoiou nenhum dos candidatos porque, segundo ele, Lula pediu que mantivesse a neutralidade.

Ao comentar o resultado, Trump evitou responder diretamente quem venceu a disputa e disse que acompanhou o processo sem tomar partido. O presidente americano também citou a reação do mercado financeiro brasileiro após a votação para justificar sua avaliação negativa sobre a eleição.