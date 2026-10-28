Trump mantém afirmação sobre não envolvimento após Flávio se declarar presidente legítimo

O presidente dos Estados Unidos voltou a falar que a eleição no Brasil foi "muito estranha".

por Estadão Conteúdo
Trump mantém afirmação sobre não envolvimento após Flávio se declarar presidente legítimo
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, falou que a eleição de Lula 'pareceu fraudada'

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repetiu, nesta quarta-feira, 28, que não se envolverá na eleição do Brasil, após ser questionado sobre a declaração do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) de que ele seria o presidente legítimo do país.

"Não vou fazer um comentário sobre isso. Mas sei que demos a ele um passe para entrar no país. Mas foi uma eleição muito estranha, com certeza", afirmou o presidente americano ao ser questionado por jornalistas sobre a carta divulgada pelo candidato derrotado à Presidência brasileira.

Trump disse, contudo, que Flávio e sua família foram tratados de maneira injusta.

Em carta divulgada hoje, Flávio Bolsonaro se autoproclamou o "presidente eleito do Brasil". A declaração foi compartilhada pelo influenciador digital Paulo Figueiredo. Na sequência, ele recuou e alterou o documento. Na nova versão, ele se apresentou como "o líder do Brasil".

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Imagem de Estadão Conteúdo

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