Tarcísio se distancia de Flávio, reconhece vitória de Lula e diz que é preciso seguir em frente

Em entrevista ao Estadão, governador de São Paulo disse compreender a indignação do senador, mas defendeu o respeito ao resultado eleitoral.

por JC
Tarcísio se distancia de Flávio, reconhece vitória de Lula e diz que é preciso seguir em frente
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira (28) que é preciso respeitar o resultado das eleições presidenciais e seguir em frente. Em entrevista exclusiva ao jornal Estadão, ele disse compreender a indignação do senador Flávio Bolsonaro (PL), mas defendeu o respeito ao processo democrático.

A declaração foi dada após Flávio divulgar uma carta na qual se apresentou inicialmente como o “verdadeiro presidente eleito” do Brasil. Em uma versão editada após a primeira publicação, o senador substituiu a expressão por “líder” do Brasil.

“A eleição acabou e agora é preciso olhar para a frente. Entendo o sentimento de Flávio, entendo sua indignação e sua revolta, e esse sentimento é o de muitos brasileiros também. Mas o caminho é respeitar o resultado das urnas e seguir em frente”, afirmou Tarcísio ao Estadão.

Flávio Bolsonaro questiona resultado das eleições

O manifesto de Flávio Bolsonaro foi enviado pelo blogueiro Paulo Figueiredo. No texto, o senador se dirigiu à população brasileira e à comunidade internacional e agradeceu ao presidente da Argentina, Javier Milei, e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Flávio classificou o resultado do segundo turno como “fraude eleitoral”, mas não apresentou provas para sustentar a acusação. O discurso remete às contestações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após as eleições de 2022.

Na votação de domingo (25), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente com 51,78% dos votos válidos, contra 48,22% de Flávio Bolsonaro. A diferença entre os dois candidatos foi de aproximadamente 4,4 milhões de votos.

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Governador defende oposição dentro das instituições

Na entrevista, Tarcísio também afirmou que o momento exige responsabilidade e a construção de uma oposição capaz de exercer seu papel político sem desrespeitar as instituições democráticas.

“O momento exige responsabilidade, serenidade e a construção de uma oposição forte, capaz de exercer seu papel. É assim, respeitando o processo democrático e trabalhando dentro das instituições, que vamos fortalecer o sistema de freios e contrapesos que sustenta a nossa democracia”, declarou.

Na terça-feira (27), o governador já havia publicado um vídeo reconhecendo o resultado eleitoral e defendendo uma “oposição vigilante” ao governo eleito. Embora não tenha citado Lula nominalmente na gravação, Tarcísio repetiu seis vezes a frase “a eleição passou”.

O governador também é uma das vozes contrárias à iniciativa de Flávio Bolsonaro de pedir a anulação do pleito.

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